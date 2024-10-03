Fed巴金：通膨降溫已取得進展 但還不能宣布勝利
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-03 02:10
里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 表示，通膨取得進展且有跡象顯示經濟的定價權正在被剝奪，但央行現在宣布戰勝通膨仍為時過早。
巴金周三 (2 日) 出席北卡羅來納大學威明頓分校 (UNCW) 舉行的會議上表示：「目前還很難說對抗通膨的戰爭已經獲勝，仍有很多工作要做。」
巴金是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一，他在上月中的貨幣政策會議上投票贊成降息 2 碼 (50 個基點)。他在周三的會議上把自己支持降息的決定描述為「重新調整(利率)」，聯準會(Fed) 主席鮑爾當時在會後記者會也用了這一次措辭。
巴金說，3 個月的核心通膨率略高於 Fed 的 2% 目標為 2.1%，而且預估 12 個月的通膨率在 2025 年之前不會進一步下降，因為目前仍處在去年年底的低通膨水準。
他還提到通膨任務雙方都面臨的風險。經濟可能繼續受到正面的供給面影響，如勞動參與率和生產力的提高，有助於緩解價格壓力。
但他指出，最近企業工會的行動或勞動力供應的減少可能會推高薪資，而去全球化還可能會提高進口價格，另一方面中東的衝突似乎正在惡化。
至於就業市場，巴金認為仍處在「良好狀態」。他指出，企業招募已放緩但裁員也很低，這種情況不太可能持續下去，而且無論如何都有可能破裂。利潤壓力可能迫使一些公司開始裁員，而需求回升可能造成雇主再次人手不足的情況。
他說：「勝利對不同的人意味著不同的東西。雖然我們取得了真正的進展，但在通貨膨脹和就業方面仍然存在很大的不確定性。」
美國勞工部將於本周五 (4 日) 公布超級重磅的 9 月非農就業報告，預料數據將顯示 9 月非農就業人數新增 15 萬人、失業率維持在 4.2%。
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