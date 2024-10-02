路透：歐盟成員國贊成票足以通過對中國電動車加徵關稅

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-02 23:00

‌



路透周三 (2 日) 援引知情人士消息報導，法國、希臘、義大利、波蘭將於周五 (4 日) 投票贊成對中國製造的進口電動車徵收最高達 45% 的關稅，這足以讓歐盟的提案通過，此舉可能加劇與北京的貿易緊張關係。

正在對中國製造電動車進行反補貼調查的歐盟執委會預估在周五進行投票之前，向歐盟 27 個成員國提交最終關稅提案。

‌



根據歐盟規定，歐盟執委會可以在未來 5 年內徵收最終或「確定」關稅，除非代表歐盟 65% 人口的 15 個歐盟國家的特定多數投票反對該計畫。

法國、希臘、義大利和波蘭將投贊成票，這些國家的官員和知情人士稱，這與它們在 7 月早些時候投票時的立場一致，儘管當時希臘沒有參加投票。這些國家加起來占歐盟人口的 39%。如果歐盟執委會會願意，它也可以提交一份新的、經修訂的提案。

一年前發起這項調查的歐盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 表示，歐盟工業需要保護自己免受受益於國家補貼的中國廉價電動車進口的潛在衝擊。

不過歐盟汽車產業普遍反對關稅，尤其是德國汽車製造商，期近三分之一的銷售額來自中國。

法國總統馬克宏表示，他支持關稅，中國的補貼水準是「無法忍受的」。他在柏林的一次演講中表示：「簡而言之，我們必須保護我們行業所有不同領域的公平競爭環境。」

捷克工業和貿易部拒絕透露周五投票傾向，但表示認真對待歐盟執委會關於「中國不公平做法」的結論，並指出，美國、加拿大、土耳其和巴西已經採取行動。

西班牙總理桑傑士 (Pedro Sanchez) 今年 9 月出訪中國時表示，歐盟應該重新考慮其立場，此後西班牙的立場變得不明朗。此前，西班牙一直支持徵收關稅。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 周三表示，與中國的談判必須繼續進行，但鑑於歐盟內部的意見分歧，德國可能會再次做出 7 月投棄權票的舉動。

值得注意的是，歐盟執委會表示願意繼續與中國就關稅替代方案進行談判，並可能重新審查一項價格承諾——涉及最低進口價格，通常有數量上限——此前該執委會拒絕中國企業提出的價格承諾。

有知情人士透露，正在談判的一個選項是根據電動車的續航里程、電池性能和續航里程等標準計算的最低進口價格，以及電動車是兩輪驅動還是四輪驅動。另一個選擇是承諾在歐盟投資，並在過渡時期實施配額。