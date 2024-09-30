準首相石破茂挺貨幣緊縮 日本將告別「安倍經濟學」
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-30 09:20
日本自民黨新任總裁石破茂 10 月 1 日將獲國會指名為日本新任首相，他多次表態支持日本央行政策正常化，直接點燃日本升息預期，似乎也暗示著實施 12 年之久的「安倍經濟學」的時代要落幕了。
「安倍經濟學」是指日本前首相安倍晉三 2012 年底執政後推出的一系列刺激經濟政策，其主軸是極度寬鬆的貨幣政策。安倍卸任後，接任的首相也大多延續其步調。
今年 3 月，日本央行結束了負利率，並將利率提升至 0.25%，這是該行放棄長達十年的激進刺激計畫的「里程碑式」舉措。
石破茂與安倍多年來觀念對立，曾在多個場合直接或間接表達反對「安倍經濟學」的觀點，在經濟金融政策方面，石破茂傾向於貨幣緊縮、日元升值、財政有所收緊。
在勝選後的記者會上，石破茂強調要提高消費、增加資本支出，從而戰勝通貨緊縮，並呼籲企業將生產轉移回日本。同時，他承諾將採取更多措施提高薪資水準、增加家庭收入，以提振消費。
雖然他沒有對貨幣政策發表評論，但暗示不會阻止仍接近零的利率進一步上漲。
巴克萊分析師表示，石破茂在這次所有候選人中立場最鷹派，稍早的言論裡將近期日元的表現描述為「疲軟」而非「便宜」，因此他的勝利為日本央行進一步升息掃清一個障礙。
明治安田研究所經濟學家前田一隆認為，石破茂的勝利將使安倍經濟學的影響將基本消失，日本央行能擁有更大的自由，下一次升息最快將在 12 月到來。
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