準首相石破茂挺貨幣緊縮 日本將告別「安倍經濟學」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-30 09:20

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日本自民黨新任總裁石破茂 10 月 1 日將獲國會指名為日本新任首相，他多次表態支持日本央行政策正常化，直接點燃日本升息預期，似乎也暗示著實施 12 年之久的「安倍經濟學」的時代要落幕了。

「安倍經濟學」是指日本前首相安倍晉三 2012 年底執政後推出的一系列刺激經濟政策，其主軸是極度寬鬆的貨幣政策。安倍卸任後，接任的首相也大多延續其步調。

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今年 3 月，日本央行結束了負利率，並將利率提升至 0.25%，這是該行放棄長達十年的激進刺激計畫的「里程碑式」舉措。

在勝選後的記者會上，石破茂強調要提高消費、增加資本支出，從而戰勝通貨緊縮，並呼籲企業將生產轉移回日本。同時，他承諾將採取更多措施提高薪資水準、增加家庭收入，以提振消費。

雖然他沒有對貨幣政策發表評論，但暗示不會阻止仍接近零的利率進一步上漲。