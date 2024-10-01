Fed波斯提克：若就業市場走弱 不排除11月再降息2碼

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-01 01:50

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根據路透周一 (30 日) 報導，今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，如果本周就業市場數據表現不如預期，則自己對 11 月會議上再次降息兩碼 (50 個基點) 持開放態度。

波斯提克周一接受路透專訪時表示，自己基本的預期是聯準會 (Fed) 在未來 15 個月內「井然有序」的鬆綁貨幣政策，到 2025 年底利率將在 3.00% 至 3.25% 區間。他認為該區間是所謂中性水準，比 Fed 在 9 月貨幣政策會議上設定的低 1.75 個百分點。

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波斯提克在 9 月會議上支持降息 2 碼，而且預估今年還會再降息 1 碼 (25 個基點)，他表示主要是取決於通膨從現在開始放緩的速度有多快以及就業市場狀況，尤其是本周五(10/04) 即將出爐的非農就業報告至關重要。

通膨方面，波斯提克提到上周美國商務部公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數在 8 月年增率放緩至 2.2%，接近 Fed 的 2% 目標，顯示通膨風險持續下降。但他不願過度樂觀認為對抗通膨的戰爭已結束，在更多數據顯示通膨下降前，保持限制性利率是有益處的。

他還說，如果通膨持續降溫且就業市場保持強勁，降息就可以更有耐心一點。但倘若就業市場變得更加疲軟，便會增添降息的緊迫性。

波斯提克指出，自己會留意經濟是否「仍在創造就業機會」，特別是每個月就業成長人數是否保持在 10 萬左右或以上，這是他認為就業市場吸收新勞動力所需水準。

他提到亞特蘭大聯準銀行的企業聯絡人仍預料不會裁員，意味著儘管就業市場放緩但並不至於太嚴重。

他說如果就業市場繼續放緩下去，更中性的利率之旅將會在「適當的時候」展開，以某種方式確保通膨回到目標水準，同時以某種方式把就業市場的破壞降到最低。每個月的就業市場數據是指引，能表明需要以多快的速度採取行動。