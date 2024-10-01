誰恐扼殺美股漲勢？2碼的降息

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-01 07:40

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通常九月是美股表現最差的月份，但在經歷了開局不利後，美股在九月大部分時間表現良好。美聯準會 (Fed) 大幅降息及進一步放鬆貨幣政策的承諾，重燃了市場對美國經濟「軟著陸」的希望，同時通膨壓力持續減弱。

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十月的挑戰

然而，十月向來以高波動著稱，接下來的一周對投資者和 Fed 尤其重要，因為包括職缺和勞動力流動調查（JOLTS）、ADP 私部門就業成長報告、每週申請失業救濟人數及九月非農就業報告等一系列重要就業數據將陸續出爐。

非農就業報告的影響

最可能影響美股走勢的是九月非農就業報告。經濟學家預測，九月就業人數將略有增加，從八月的 14.2 萬人增加至 14.5 萬人。投資人希望數據略微降溫，以便聯準會有更多理由進一步降息。然而，如果數據令人失望，可能會引發對美國經濟快速走弱的擔憂，進而影響華爾街的樂觀情緒。

投資人太過樂觀

普信 (T. Rowe Price) 投資長 Sébastien Page 預計，未來 12 個月美國經濟不會陷入衰退，但這一觀點現已成為市場共識，市場正在消化「軟著陸」預期，甚至比「軟著陸」更樂觀的情境。

標普 500 指數目前的預期本益比為 21 倍，高於其 5 年平均預期本益比 19 倍，並且逐漸接近 23 倍的高點。有鑑於此，Page 告訴《巴隆周刊》，投資人必須選擇性地買進並且把握好買進時機，尤其是在美國總統大選不確定性上升的情況下。Page 認為，隨著科技股和「科技七雄」以外週期性更強的公司獲利成長改善，股市寬度將繼續改善，他看好工業、醫療保健和能源板塊。

ETF 供應商 WisdomTree 股票策略主管 Jeff Weniger 也看好對利率更敏感和價值導向的板塊，他認為，新與科技股和其他成長股相比，房地產公司、公用事業公司和金融公司等高息股是較好的投資對象。Weniger 說，降息的速度和幅度是「目前市場的頭號驅動力」，如果短期利率繼續快速下降，高息股和債券將變得更有吸引力。

華爾街對降息的期望值極高，這可能是投資者必須克服的最大障礙。交易員預期 Fed 在 11 月 7 日的會議上再次降息 50 個基點的機率接近 50%。然而，專家指出，除非美國經濟即將或已經陷入衰退，否則如此大幅降息是不尋常的，而短期內不會出現危機。

未來展望