今年來第40個歷史新高！美股6,000點目標完全不過分？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-25 13:36

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華爾街牛市仍在繼續，美股標普 500 指數周一（23 日）收盤創下今年來第 40 個歷史新高，離 6,000 點大關不到 5%，今年來該指數已上漲 20% 左右。

隨著美國聯準會（Fed）預料將在未來一段時間內連續降息，一些分析師預料，標普 500 指數很快就會突破 6,000 點大關。該指數周二收盤漲 0.25%，報 5,732.93 點。

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據《MarketWatch》報導，DataTrek 共同創始人 Nicholas Colas 周一在報告中寫道：「現在 Fed 進入寬鬆模式，美國經濟繼續穩步增長，美股走勢可能性最高的是繼續漲。」

Colas 承認，6,000 點是一個「極度樂觀」的目標價位，但他並非唯一看漲的分析師。

另據《彭博》報導，高盛首席美股策略師 David Kostin 周二表示，美國總統選舉塵埃落定後，股市將繼續走高，預期標普 500 指數明年可望達到 6,000 點。

不過，他表示，未來幾周投資人可能將先經歷一些市場波動，原因是美國副總統賀錦麗和前總統川普之間的競爭，似乎是一場勢均力敵的選戰。從歷史上看，這段期間往往波動性加劇，且股價下跌。

花旗美股交易策略部門主管 Stuart Kaiser 周二說，這種看漲情緒有其道理。

「我認為，今年全年最樂觀的情況是：美國經濟避免衰退，Fed 展開保險式降息，對嗎? 現在這是一個合理的情境。」 Kaiser 表示。

他預測，如果上述條件（美國經濟避免衰退和 Fed 降息）均實現，到今年年底，美股有望再漲 5% 至 10%。

目前上述條件已經符合一半。上周 Fed 終於進入降息周期，將聯邦基金利率大幅下調 50 個基點。

此外，上周四 BMO 資本市場首席投資策略師 Brian Belski，把對標普 500 指數的年底目標價從 5,600 點上修至 6,100 點，成為外媒追蹤的主要股票策略師中最樂觀的預測。