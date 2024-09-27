標普500指數今年已創41次新高 美股罕見連兩年漲逾20% 

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-27 08:25

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截至 9 月 24 日，根據道瓊市場數據，標普 500 指數今年的年內漲幅首次超過 20%，並創下第 41 次收盤新高。

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投資者對未來持樂觀態度

儘管周三指數略有回落，但美聯準會 (Fed) 大幅降息後，投資者對指數未來的表現持樂觀態度。自 2022 年 10 月低點以來，標普 500 指數已上漲 60%。然而，市場上對於大盤股是否會繼續上漲的質疑聲再度響起。

估值問題引發討論

一些分析師建議投資者將目光轉向中小盤股或海外市場，認為這些領域可能提供更好的投資機會。另一方面，許多專家認為大盤股依然是最佳選擇，儘管其估值已達到相對較高的水平。

與過去的比較

在討論當前市場狀況時，華爾街專業人士強調了當前與 1990 年代末期的不同。盈透證券首席策略師史蒂夫 · 索斯尼克指出，當前股市雖然由科技股主導，但公司盈利能力較強，這使得當前股價相對於未來預期盈利而言較低。

未來回報率預測

摩根大通分析師警告，根據其模型，未來 10 年標普 500 指數的平均回報率可能降至 5.7%，低於自 1957 年以來的 8.5% 平均回報率。Yardeni Research 則認為，隨著經濟增長的支持，標普 500 成分股公司的利潤將持續增長，推動股市表現超出預期。

寬度改善的跡象

儘管科技股在市場中仍占主導地位，但市場開始出現其他大盤股的回暖跡象。金融、工業和公用事業股的表現接近 2003 年以來的最佳水平，這些曾經落後的股票若能繼續上漲，將為標普 500 指數的進一步上升提供支持。

結論