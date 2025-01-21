星展看好川普2.0將支撐強美元！金價挾2大長多上看2835美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 20:14

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星展銀行（台灣）今（21）日舉辦 2025 年第一季投資展望記者會，由星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分享投資建議，他認為川普 2.0 政策的落實與美國經濟表現較其他主要市場佳，將可望支撐「強美元」，而黃金在各國央行持續買進及避險等剛需支撐下，價位可望上探，加上美國財政赤字、全球多極化加據的兩大長期因素，星展維持未來 12 個月每盎司 2,835 美元的目標價不變。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於 12 月鷹派降息，並表達對勞動市場及經濟成長的信心；Fed 亦如市場預期降息 25 個基點，將聯邦基金利率上限降至 4.5%，同時指出未來利率政策將視通膨而定。

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考量美國就業市場強勁且國內消費穩健，星展集團認為美國經濟將朝軟著陸方向前進，並預期美國聯準會將進一步降息。全球其它主要央行部分，則認為歐洲在需求疲軟環境下將進一步降息；日本央行儘管受政治變化影響導致升息延遲，但整體升息步調不變；中國央行部分，則還有降息空間，且可望推出提振國內消費的刺激措施。

2025 年的外匯市場，觀察川普 2.0 政策的落實與美國經濟表現較其他主要市場佳，將支撐美元指數表現，2025 年上半年美元表現仍將維持強勁。此外，歐元區政治局勢不穩定與相對鴿派的貨幣政策前景，仍將壓抑歐元表現。受到川普關稅政策影響，人民幣亦可能受到壓抑。

此外，美國不斷上升的財政赤字將帶動長期黃金需求。星展認為，儘管黃金短期前景不明朗，但長期投資題材仍然明朗且具吸引力； 因為市場普遍預期美國財政赤字將大幅成長。在川普任內，基本假設是到 2035 年財政赤字將增加 7.5 兆美元。在保守預估下，赤字也可能增加 1.45 兆美元。這對黃金是利多，因為美國債務增加會影響投資人對風險和美元的看法，也將提升黃金的吸引力。

雖然短期黃金存在不確定性，但長期而言，結構性因素使貴金屬處於有利地位。川普 2.0 任期的開始將是降息循環而 非升息循環，美國財政赤字，加上川普在外交和貿易政策上的敵對立場，將支撐黃金的避險吸引力。因此，星展集團維持黃金未來 12 個月每盎司 2,835 美元的目標價不變。由於黃金與股票和債券存在不相關的特性，在投資組合中也將發揮風險分散作用。

股市部分，受到企業獲利良好及國內消費強勁支撐，星展集團持續看好美股，同時認為東協（ASEAN）可望繼續受惠於降息和「中國 + 1」戰略。類股選擇：考量人工智慧相關資本支出持續成長，科技類股長期仍有潛力。