諾和諾德減肥藥光環消退 分析師看淡Q3銷售成績

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-27 19:43

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諾和諾德 (Novo Nordisk A/S) 周五 (27 日) 股價一度下跌 4.6% 至 7 個約新低，此前摩根大通分析師預估這家丹麥藥商第三季業績可能顯示其最暢銷減肥藥 Wegovy 銷售低於預期，減肥藥光環帶來的營收美好展望似乎逐漸消退。

諾和諾德此次股價重挫延續了先前頹勢，該股目前的交易價比 6 月的歷史高點低約 20%，市值蒸發近 1 兆丹麥克朗 (約 1,490 億美元)。

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摩根大通分析師 Richard Vosser 在一份報告中表示，諾和諾德定於 11 月 6 日公布的第三季財報可能會令人失望，儘管如此他仍建議投資人增持諾和諾德股票。

丹麥銀行 Sydbank 資深分析師 Soren Lontoft Hansen 在電子郵件中評論，有關諾和諾德減肥和糖尿病藥物 Ozempic、Wegovy 潛在近爭對手的消息不斷傳出，削弱諾和諾德的投資前景。此外，諾和諾德 9 月 20 日公布正在研發的減肥藥 Monlunabant 數據令人失望，對該公司業績沒幫助。

根據諾和諾德先前公布的財報，Wegovy 第二季的銷售額令人失望進而影響其收益表現，導致其股價在一天內下跌 6.7%，這是兩年來的最大跌幅。