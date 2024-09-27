法國、西班牙通膨降至 2% 以下 歐洲央行降息押注激增

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-27 18:50

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法國和西班牙最新公布的通膨率跌破 2%，引發投資人和經濟學家對歐洲央行將加速降息的預測。

周五 (27 日) 公布數據顯示，法國 9 月消費者物價年增 1.5%，3 年多來首次跌破 2%，主要是因為能源成本下降。西班牙也出現了類似的趨勢，燃料、電力和食品通膨率降至 1.7%。

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歐洲央行的另一項調查顯示，消費者預計未來幾年物價上漲速度將放緩。

在數據公布後，市場加大了對 10 月 17 日再次降息 25 個基點的押注，目前預計出現這種情況的可能性約為 80%。

歐洲壓力減弱的證據，可能與聯準會周五晚些時候將發布的首選通膨指標 PCE 相吻合，經濟學家預計 PCE 將出現 2021 年初以來的最小年漲幅度。

G20 國家消費者物價成長放緩，使得歐洲央行今年兩度降低存款利率，大多數政策制定者表示逐步下降的道路已經開始。此外，民營部門經濟的意外收縮，增加了人們對貨幣寬鬆政策將很快加速的押注。

德國周五出現了進一步疲軟的跡象，本月失業率增幅超出預期，這表明另一場經濟困難時期正在對勞動力市場產生愈來愈大的影響。