福斯在德國恐裁3萬人！歐洲汽車股本益比逼近歷史低點 但仍乏人問津

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-20 15:03

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隨著歐洲汽車市場萎縮，德國汽車大廠福斯最新傳出將在德國裁員多達 3 萬人來增強自身競爭力，而在車廠努力「降本增效」之際，市場卻不太領情，歐洲汽車類股表現一片慘澹，即便估值接近歷史低點，但仍無法獲得投資人青睞。

投資人認為，在複雜的技術轉變、中國電動車廠激烈競爭以及消費者對價格日益敏感的推動下，大幅削減成本已變得不可避免。

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他們表示，規模經濟是關鍵，尤其是對福斯等大眾市場品牌來說。受中國車廠競爭以及勞動和能源成本不斷上升，福斯正跟工會針對關閉本土工廠的計畫發生衝突。

歐洲汽車類股當前本益比跟泛歐 Stoxx 600 指數所代表的大盤相比低了 60%，接近歷史最高水準。

不過，美國銀行本月一項調查顯示，在管理 2840 億美元資產的區域基金經理人中，汽車股被低估的程度最嚴重。

瑞銀全球財富管理歐洲股市資訊長 Rolf Ganter 說:「中國經濟疲軟、定價已從高點回落、銷售不再成長、勞動成本上升，這些利空因素給其中一些股票留下空間，情況惡化的話，這些股票可能會輕易再跌個 10-20%。」

從今年高點以來，福斯、BMW 跟賓士、雷諾和 Stellantis 股價跌幅介於 29% 到 50%，跌至數月甚至是多年低點。

AXA Investment Partners 的歐洲股票策略負責人 Gilles Guibout 說：「由於中國車廠的優勢，西方汽車產業正面臨巨大挑戰，人們不想跟幾年前那樣在電動車上花那麼多錢，除非提高價格並向客戶證明溢價合理，不然就必須削減成本，沒有其他選擇。」

歐盟 8 月汽車銷量年減至少 18%，電動車銷量更下滑 44%，其中歐盟最大電動車市場德國跟法國銷量大幅衰退。

美銀投資策略師 Andreas Bruckner 說：「我們可能會看到相當多的獲利預警，這顯示當前可能不是逢低買入汽車類股的時候。」

目前，全家電動車需求已經降溫，幾家大型車廠都削減電氣化計畫規模，瑞典 Volvo 本月初也放棄了在 2030 年實現全電動化的目標。