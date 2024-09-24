西方企業紛叫停歐洲投資計畫 外媒：中韓電池企業在當地兢爭將加劇

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-24 17:02

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隨著西方企業在歐洲生產的投資計畫面臨挫折，中國與南韓電池企業未來一段時間在歐洲電池市場上的競爭恐將加劇。目前南韓電池廠在歐洲市佔率超過 50%，寧德時代等中國電池廠則迅速崛起。

根據外媒和相關業界報導，瑞典 Volvo 卡車公司已推遲原定明年在瑞典建設新電池工廠計畫，施工時間將延後 1 至 2 年。

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義大利也宣布，將原定用於支持 Stellantis 與德國車廠賓士的電池合資工廠 Automotive Cells Company(ACC)2 億歐元補貼用於其他項目，因該廠自今年 6 月起停止興建。

ACC 由 Stellantis、賓士及道達爾能源共同成立了合資公司，原本打算在法國、德國和義大利建造三座電池超級工廠。目前，ACC 的法國工廠已投入運營，但德國和義大利的超級工廠建設已被擱置。

《華爾街日報》此前也曾報導指出，全球電動卡車訂單已經連續五個季度走降。

歐洲最大電池企業 Northvolt 也因電動車市場環境惡化，正在推動結構調整。由於與 BMW 簽訂的 20 億歐元電池供應合約最近被取消，Northvolt 正在重新審視其成長策略。

電池產業的相關人士說：「在電池價格相比過去大幅下降的情況下，缺乏電池製造經驗的西方新興企業很難進入市場。」

隨著西方電池企業擴張計畫接連受挫，中韓兩國廠商將在歐洲電池市場展開更加激烈的競爭。根據市調機構 EV Volumes 最新數據，南韓三大電池廠 LG 新能源、三星 SDI 和 SK On 在 2020 年的歐洲市佔率曾高達 70%，但今年前 7 月已下降至 50%。日本松下市佔率則從 15% 下降至 2%，中國寧德時代和比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 同期市佔率則從 10% 上升至 42%。

南韓電池企業打算透過中低價產品進攻歐洲市場，LG 新能源與 SK On 計畫透過高錳含量的高壓中鎳電池產品，積極開拓歐洲市場，三星 SDI 則打算推出應用錳和新型極板技術的 LFP + 電池。

南韓 Eugene 證券公司分析師 Han Byung-hwa 說：「雖然南韓電池公司在美國市場上佔據了強勢地位，但他們當前的挑戰是在中國競爭對手面前捍衛自己的歐洲市佔率。」

截至上個月，歐洲電動車銷量年減約 4%，主要因為最大消費市場德國終止補貼。

雖然今年歐洲電動車市場因德國取消電動車補貼而負成長，但明年該市場料將恢復兩位數的成長。德國政府近期正討論一項新政策，打算向淘汰舊燃油車後購買電動車的消費者提供 6000 歐元的新車補貼和 3000 歐元的中古車補貼。

分析人士認為，該政策可望從明年起幫助歐洲電動車市場重新進入成長軌道，扭轉當前不利局面。