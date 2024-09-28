中國股市創2008年來最大周漲幅 華爾街關注刺激政策落地成效

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-28 07:56

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繼本周稍早宣布一系列刺激措施後，中國股市於 9 月 27 日持續上漲，進一步提振投資者信心。中共中央政治局會議指出，中國政府將部署足夠的財政支出，以確保今年經濟增長 5% 的目標得以實現。

根據市場數據，滬深 300 指數周五收漲 4.47%，本周累計上漲 15.71%，創下自 2008 年 11 月以來的最大周漲幅。香港恒生指數則上漲 3.55%，本周累計上漲 13.13%，也創下自 2009 年以來的最大周漲幅。

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此次會議的結果，讓許多對早前降息和其他刺激措施持懷疑態度的策略師感到振奮。他們認為，政府在動用財政政策方面的措辭轉變，顯示出重振消費者和企業信心的必要性。BCA Research 首席策略師 Marko Papic 稱：「這是北京『不惜一切代價』的時刻。」

會議還強調要擴大貨幣政策的規模，以遏制房地產市場的下滑，促進市場穩定並增加對某些房地產項目的貸款發放。兩天前，中國政府已宣布了自新冠疫情以來最大規模的刺激方案，包括進一步下調政策利率和存量房貸利率。

一些基金經理和分析師對於這些措施是否足夠持懷疑態度，認為問題在於借款意願的缺乏。馬修斯亞洲的投資策略師安迪 · 羅斯曼指出，政府的思路正在朝著正確的方向發展，願意通過更大力度的措施來重振信心。

儘管如此，仍有觀察人士對未來的影響持謹慎態度。獨立研究公司中國褐皮書的管理合夥人謝赫扎德 · 卡齊表示，最重要的問題是這些措施對實體經濟的影響如何。

BCA Research 的帕皮奇認為，當前的情況可能會引發類似 2015 年至 2016 年期間的全球刺激政策聯動，並預測投資者將從美國資產轉向其他資產。

過去幾年，由於經濟放緩和地緣政治緊張，許多投資者減持中國資產。此次政策的轉變或將促使一些投資者重新考慮其投資組合。專家指出，政策的具體落地將是未來幾周的關鍵，投資者將密切關注中國政府的財政策略。