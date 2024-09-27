〈航運指數〉SCFI再暴跌近10% 四大航線運價全面挫

上海航交所今 (27) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周再重挫 231.16 點至 2135.08 點，跌幅高達 9.77%，為連續第 6 周下跌，四大長程航線運價全面重挫，平均跌幅在 10% 上下；由於 9 月以來 SCFI 跌幅近 30%，市場關注，10 月 1 日起美東碼頭罷工的可能性高，是否有助運價止跌。