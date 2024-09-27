〈航運指數〉SCFI再暴跌近10% 四大航線運價全面挫
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-27 18:26
上海航交所今 (27) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周再重挫 231.16 點至 2135.08 點，跌幅高達 9.77%，為連續第 6 周下跌，四大長程航線運價全面重挫，平均跌幅在 10% 上下；由於 9 月以來 SCFI 跌幅近 30%，市場關注，10 月 1 日起美東碼頭罷工的可能性高，是否有助運價止跌。
本周歐洲線運價續跌 342 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2250 美元，跌幅高達 13.19%，自 9 月來跌幅達 40%。
地中海線每 TEU 來到 2541 美元，跌 414 美元，跌幅 14%。
而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周續挫 860 美元至 5626 美元，跌幅 13.26%，9 月以來也跌掉超過 30%。
美西線每 FEU 報價暴跌 489 美元，來到 4852 美元，跌幅 9.16%。
長榮 (2603-TW) 總經理吳光輝日前指出，美東碼頭勞資談判可能破裂，「罷工可能性非常高」，若發生、且時間拉長，效應恐擴及到全球市場。
陽明 (2609-TW) 新任董事長蔡豐明也判斷，因美東碼頭勞資不願意回談判桌，罷工可能性相當高，且因美東很難找替代港口，若罷工應該是造成全面停罷，罷工時間長短將影響運價走勢。
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