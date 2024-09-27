傳iPhone 16系列銷售不佳 童子賢：不用對短期數據太焦慮

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-27 16:07

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近期蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列開賣，市場傳出新機銷售狀況不佳，對此和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (27) 日指出，不方便評論客戶銷售狀況，但他建議不要對於短期銷售數據過於焦慮，相信 AI 功能的升級有望刺激消費者換新機。

童子賢今天出席 2024 台灣人工智慧年會，以「AI 驅動的革命：台灣產業的機遇」為主題發表演講，受訪時談到市場傳蘋果 iPhone 16 系列銷售狀況不佳，童子賢說，基於職業道德，不能公開評論客戶的銷售，且有時候市場會對一個月、兩個月或是三個月做過多的細膩評估，他認為不用太焦慮。

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童子賢進一步談到，包含 AI PC 或是 AI 手機，未來都有可能在 AI 功能加持的情形下，消費者認為新的手機更好用，就有機會帶動換機潮。

童子賢也舉例，目前看到華碩 (2357-TW) 與宏碁 (2353-TW) 筆電銷售狀況優於年初預估，可見 AI 在 PC 領域有所發酵，許多消費者也相信換機可以 AI 方面有更好表現，因此手機方面也有可能因 AI 功能升級，而使消費者換機意願提高。