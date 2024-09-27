傳iPhone 16系列銷售不佳 童子賢：不用對短期數據太焦慮
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-27 16:07
近期蘋果 (AAPL-US)iPhone 16 系列開賣，市場傳出新機銷售狀況不佳，對此和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (27) 日指出，不方便評論客戶銷售狀況，但他建議不要對於短期銷售數據過於焦慮，相信 AI 功能的升級有望刺激消費者換新機。
童子賢今天出席 2024 台灣人工智慧年會，以「AI 驅動的革命：台灣產業的機遇」為主題發表演講，受訪時談到市場傳蘋果 iPhone 16 系列銷售狀況不佳，童子賢說，基於職業道德，不能公開評論客戶的銷售，且有時候市場會對一個月、兩個月或是三個月做過多的細膩評估，他認為不用太焦慮。
童子賢進一步談到，包含 AI PC 或是 AI 手機，未來都有可能在 AI 功能加持的情形下，消費者認為新的手機更好用，就有機會帶動換機潮。
童子賢也舉例，目前看到華碩 (2357-TW) 與宏碁 (2353-TW) 筆電銷售狀況優於年初預估，可見 AI 在 PC 領域有所發酵，許多消費者也相信換機可以 AI 方面有更好表現，因此手機方面也有可能因 AI 功能升級，而使消費者換機意願提高。
另外，電價費率審議會預計 9 月底召開，外界也關注電價調漲議題，童子賢則回應，電視產業與民生基礎，當然希望台灣電力高品質、穩定，又能經濟實惠，不過台灣電價比起鄰近日本、韓國或新加坡便宜，因此調漲電價基於台電仍處虧損的狀態。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- iPhone 16開賣 電信三雄：將迎來5G開台後最大換機潮 初期供不應求
- iPhone 16系列加速5G滲透率提升 遠傳力拚年底達45%
- iPhone 16系列開賣 1399元以上高資費仍為主流
- AI應用變現雜音四起 短線留意法人藉此大作文章: 台積電、聯發科、瑞昱、信驊
上一篇
下一篇