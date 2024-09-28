〈熱門股〉晟德加碼認購順藥現增 周漲逾2成股價創新天價

順藥本周漲 23.65%，股價在周五 (27 日) 亮燈漲停鎖住 321.5 元，更創下歷史新天價，並站穩所有均線。至於三大法人籌碼動向，三大法人連續 6 個交易日買超，合計買超 1565 張。

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晟德指出，此次參與順藥現金增資，以每股新台幣 225 元認購，並依照原持股比例認購 1049259 股，共新台幣 2.36 億元。此外，晟德也指出順藥旗下中風新藥 LT3001 正處於解盲的關鍵時刻，若順利解盲看好 LT3001 的發展前景，擬再加碼投資 4 億元。