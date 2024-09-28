〈熱門股〉晟德加碼認購順藥現增 周漲逾2成股價創新天價
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-28 09:51
晟德 (4123-TW) 周三 (25 日) 於董事會通過，參與順藥 (6535-TW) 現金增資共新台幣 2.36 億元，且看好其中風新藥發展前景，擬再加碼投資新台幣 4 億元，激勵順藥本周周漲逾 2 成，股價更以 321.5 元創新天價。
順藥本周漲 23.65%，股價在周五 (27 日) 亮燈漲停鎖住 321.5 元，更創下歷史新天價，並站穩所有均線。至於三大法人籌碼動向，三大法人連續 6 個交易日買超，合計買超 1565 張。
晟德指出，此次參與順藥現金增資，以每股新台幣 225 元認購，並依照原持股比例認購 1049259 股，共新台幣 2.36 億元。此外，晟德也指出順藥旗下中風新藥 LT3001 正處於解盲的關鍵時刻，若順利解盲看好 LT3001 的發展前景，擬再加碼投資 4 億元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#上升三紅K
#帶量突破均線糾結
#動能指標上漲股
#偏強機會股
#波段上揚股
下一篇