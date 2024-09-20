長榮：美東碼頭罷工可能性「非常高」 明年運價這樣解讀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-20 16:24

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貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (20) 日召開法說會，對於投資人關切的運價展望，長榮總經理吳光輝表示，明年現貨價不明朗，但長榮長約的價量皆樂觀，而近期較大的不確定因素美東碼頭勞資談判，「罷工可能性非常高」。

近期美東碼頭勞資談判發展受到航運界關注，吳光輝說明，儘管今年適逢美國總統選舉年，但拜登總統表態不加入協調，導致「罷工真正實現的可能性會非常高」，若發生、且時間拉長，效應恐擴及到全球市場。

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吳光輝提醒，一旦罷工發生，船公司成本會拉高，目前的應變策略在處理事情上效果「不會很大」，建議客戶提前商討這個問題。

而就下半年整體來看，長榮估，第三季營收有望看來較第二季高，但因市況仍供過於求、塞港情形緩解，第四季運價下修，所幸，客戶正常消化庫存，屬穩定下修狀況。

展望明年，吳光輝認為，明年海運展望牽涉因素較多，「現貨價格目前透明度尚不清楚，下一個會比較明朗的時間會是 11 月中」，先觀察農曆年前的出貨狀況，但也不是全年明朗，應該是明年第一季或是上半年才會較明朗。

但吳光輝樂觀看明年長榮的長約價和量，原因在於，客戶群認為疫情供應鏈中斷後，船公司提供服務的品質和穩定度較價格重要，而長榮所屬海洋聯盟合作關係非常順暢，長約量也簽的多，價格較不受上下大幅波動影響。