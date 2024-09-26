美上周初領失業金人數降至21.8萬 續創4個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-26 22:50

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美國勞工部 (DOL) 周四 (26 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數續創 4 個月新低，儘管近期企業招聘腳步放慢，但申請就業補助人數依然低迷，也透露就業市場保持健康的跡象。

初領失業金人數回落至數十年低點附近。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，截至 9 月 21 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.8 萬人，遠低市場預期 22.4 萬人，較修正後前值 22.2 萬人減少 4 千人，4 周移動平均值報 22.475 萬人。

截至 9 月 14 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 183.4 萬人，高於市場預期的 182.8 萬人，較修正後前值 182.1 萬人增加 1.3 萬人，4 周移動平均值報 183.575 萬人。

上周續領失業金人數攀升。(圖：ZeroHedge)

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

近幾個月來，儘管失業率上升、就業機會增速放緩，但申請失業救濟金人數一直維持在低位。經濟學家表示，這是因為有資格獲得此類福利的工人並沒有失業。

如果未來幾個月企業裁員人數增加，聯準會 (Fed) 官員可能會考慮以比目前預期更快的速度降息。