〈美股早盤〉美經濟數據樂觀+美光領漲 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-26 21:47

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截稿前，道瓊工業指數漲近 230 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 3.8%。

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美股開盤前，美光、中概股推上漲推動美股主要指數期貨持續走高，美光財報與財測俱佳、中國承諾實施財政刺激措施支撐中概股漲勢，與此同時還有美國經濟數據撐腰。

美國第二季國內生產毛額 (GDP) 終值報 3%，符合市場預期且高於初值，與此同時上周初領失業金人數下滑，凸顯就業市場韌性，緩解市場對經濟衰退擔憂。

中共中央政治局周四表示要加大財政、貨幣政策逆周期調節力道，保證必要財政支出並要有力度降息，再加上投資人對聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 將推進寬鬆貨幣政策的預期日益增強，全球股市受到提振。交易員目前靜待 Fed 主席鮑爾提前錄製的談話出爐。

Pepperstone Group Ltd. 策略師 Michael Brown 說：「在過去 10 天左右的時間裡，來自全球貨幣和財政政策制定者的訊息是明確而不可否認的——政策『寬鬆』已經真正回來了。」

貨幣市場已轉向支持 Fed 在 11 月降息 2 碼 (50 個基點)，在本周稍早公布的美國消費者數據不佳後，交易員目前預估今年將降息近 39 個基點。

Vanguard 首席經濟學家 Joe Davis 受訪時說：「Fed 比他們表現出來的更關心經濟成長。我們的觀點是，他們在短期內會更加激進 (指降息)。」

至於中國方面，中國最高領導人周四提出的重振經濟成長的努力，是中國政府本周推出的一系列刺激地方資產的措施中的又一項。滬深 300 指數將迎來近 10 年來最大單周漲幅。

儘管如此，這些措施的長期影響仍令人懷疑。貝萊德基礎股票 EMEA 投資長 Helen Jewell 受訪時說：「如果明天股市出現小幅回調，我不會感到意外。這就是目前市場正在發生的事情——你今天有風險，第二天就沒有風險了。中國經濟仍然非常脆弱。」

截至台北時間周四（26 日）21 時許：

焦點個股：

埃森哲 (ACN-US) 早盤股價上漲 6.55%，至每股 359.12 美元

IT 服務公司埃森哲 (Accenture) 周四公布了 40 億美元的股票回購計畫，並報告優於預期的第 4 季營收，得益於尋求採用生成式人工智慧 (AI) 技術的公司的需求。該公司股價在周四盤前交易上漲近 7%。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價下跌 0.09%，至每股 45.69 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四表示，通用汽車因煞車線問題將在美國召回 18235 輛商用車。該汽車安全監管機構表示：「煞車油管與車身安裝座之間的間隙可能不足，這可能會導致煞車油管損壞，從而導致煞車油洩漏。」

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.07%，至每股 192.66 美元

今年年初，亞馬遜要求員工每周在辦公室工作 5 天，收緊了允許部分在家工作的規定，以振興公司文化，並實現執行長賈西 (Andy Jassy) 的全球轉變走向重組和緊縮開支。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.8 萬，預期 22.4 萬，修正後前值 22.2 萬

美國上周續領失業金人數報 183.4 萬，預期 182.8 萬，修正後前值 182.1 萬

美國第二季 GDP 季增年率終值報 3%，預期 3%，初值報 2.8%

美國第二季 PCE 季增年率終值報 2.8%，預期 2.8%，初值報 2.9%

美國第二季核心 PCE 季增年率終值報 2.8%，預期 2.9%，初值報 2.3%

美國 8 月耐久財訂單月增率初值報 0%，預期 - 2.8%，修正後前值報 9.9%

華爾街分析：