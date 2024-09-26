〈美股早盤〉美經濟數據樂觀+美光領漲 主要指數開高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-26 21:47
美股主要指數周四 (26 日) 開高，其中標普 500 指數漲創下歷史新高，原因是美國公布一連串穩健經濟數據提振市場信心，再加上美光 (MU-US) 樂觀的財測重新點燃投資人對人工智慧 (AI) 的狂熱，開盤股價大漲逾 17%。
截稿前，道瓊工業指數漲近 230 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 3.8%。
美股開盤前，美光、中概股推上漲推動美股主要指數期貨持續走高，美光財報與財測俱佳、中國承諾實施財政刺激措施支撐中概股漲勢，與此同時還有美國經濟數據撐腰。
美國第二季國內生產毛額 (GDP) 終值報 3%，符合市場預期且高於初值，與此同時上周初領失業金人數下滑，凸顯就業市場韌性，緩解市場對經濟衰退擔憂。
中共中央政治局周四表示要加大財政、貨幣政策逆周期調節力道，保證必要財政支出並要有力度降息，再加上投資人對聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 將推進寬鬆貨幣政策的預期日益增強，全球股市受到提振。交易員目前靜待 Fed 主席鮑爾提前錄製的談話出爐。
Pepperstone Group Ltd. 策略師 Michael Brown 說：「在過去 10 天左右的時間裡，來自全球貨幣和財政政策制定者的訊息是明確而不可否認的——政策『寬鬆』已經真正回來了。」
貨幣市場已轉向支持 Fed 在 11 月降息 2 碼 (50 個基點)，在本周稍早公布的美國消費者數據不佳後，交易員目前預估今年將降息近 39 個基點。
Vanguard 首席經濟學家 Joe Davis 受訪時說：「Fed 比他們表現出來的更關心經濟成長。我們的觀點是，他們在短期內會更加激進 (指降息)。」
至於中國方面，中國最高領導人周四提出的重振經濟成長的努力，是中國政府本周推出的一系列刺激地方資產的措施中的又一項。滬深 300 指數將迎來近 10 年來最大單周漲幅。
儘管如此，這些措施的長期影響仍令人懷疑。貝萊德基礎股票 EMEA 投資長 Helen Jewell 受訪時說：「如果明天股市出現小幅回調，我不會感到意外。這就是目前市場正在發生的事情——你今天有風險，第二天就沒有風險了。中國經濟仍然非常脆弱。」
截至台北時間周四（26 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 214.75 點或 0.51%，暫報 42,129.50 點
- 那斯達克綜合指數上漲 187.98 點或 1.04%，暫報 18,270.19 點
- 標普 500 指數上漲 35.32 點或 0.62%，暫報 5,757.58 點
- 費半上漲 184.31 點或 3.59%，暫報 5,316.84 點
- 台積電 ADR 上漲 3.07% 至每股 187.94 美元
- 10 年期美債殖利率持平 3.781%
- 紐約輕原油下跌 2.98% 至每桶 67.61 美元
- 布蘭特原油下跌 2.66% 至每桶 70.96 美元
- 黃金上漲 0.25% 至每盎司 2,691.50 美元
- 美元指數跌至 100.55
焦點個股：
埃森哲 (ACN-US) 早盤股價上漲 6.55%，至每股 359.12 美元
IT 服務公司埃森哲 (Accenture) 周四公布了 40 億美元的股票回購計畫，並報告優於預期的第 4 季營收，得益於尋求採用生成式人工智慧 (AI) 技術的公司的需求。該公司股價在周四盤前交易上漲近 7%。
通用汽車 (GM-US) 早盤股價下跌 0.09%，至每股 45.69 美元
美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四表示，通用汽車因煞車線問題將在美國召回 18235 輛商用車。該汽車安全監管機構表示：「煞車油管與車身安裝座之間的間隙可能不足，這可能會導致煞車油管損壞，從而導致煞車油洩漏。」
亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.07%，至每股 192.66 美元
今年年初，亞馬遜要求員工每周在辦公室工作 5 天，收緊了允許部分在家工作的規定，以振興公司文化，並實現執行長賈西 (Andy Jassy) 的全球轉變走向重組和緊縮開支。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 21.8 萬，預期 22.4 萬，修正後前值 22.2 萬
- 美國上周續領失業金人數報 183.4 萬，預期 182.8 萬，修正後前值 182.1 萬
- 美國第二季 GDP 季增年率終值報 3%，預期 3%，初值報 2.8%
- 美國第二季 PCE 季增年率終值報 2.8%，預期 2.8%，初值報 2.9%
- 美國第二季核心 PCE 季增年率終值報 2.8%，預期 2.9%，初值報 2.3%
- 美國 8 月耐久財訂單月增率初值報 0%，預期 - 2.8%，修正後前值報 9.9%
華爾街分析：
有「華爾街神算子」之稱、美國投資機構 Fundstrat 聯合創始人 Tom Lee 最新預測，美股今年會強勢收官，呼籲投資者應「保持目標」並在年底前持有股票。 Lee 強調，標普 500 指數在上半年上漲 10% 之後，下半年往往會出現強勁上漲。
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