〈房產〉央行祭信用管制重拳 永慶房屋估Q4全台房市交易將墜史上新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 18:18

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台灣央行 9 月 20 日起執行第七波房市選擇性信用管制，永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，2024 年上半年房市火熱，但受政策衝擊，已扭轉對房價上漲的預期，而當漲價的預期遭改變時，房價就難免會進入盤整甚至下跌，第四季房市恐怕急凍。

永慶房屋預估今年第 4 季交易量急凍到 5.3-6.2 萬棟左右，較 2023 年同期約減少 30% 至 40%。若進一步觀察歷年第四季交易量表現，今年第四季交易量將創自 1999 年有紀錄以來新低量，年減幅也恐創下 26 年來最大。永慶並且下修全年交易量至 31.8-32.6 萬棟、年增 3.6-6.2%。

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葉凌棋認為，房市若上漲趨勢遇改變，通常一定會先量縮價盤整，接著量縮下跌，所以一旦市場對上漲預期消失，房價就難免會下跌。以上波信用管制後全台房市從 2014-2017 年都處低檔，房價平均下修約 17-20%，這波房價部份地區上漲較急，目前的利率環境也較當時高，因此這波的賣壓應該會較大，但價格修正難評估，推案量大的全台重劃區會遭受較大賣壓。

同時，豪宅房價可能先受到影響，葉凌棋指出，從調查來看，全台僅約 1 成多、近 2 成的民眾買房無貸款，多數的人都需要貸款，若買一個房要增加籌措 3、4 成自備款，除了非常喜歡且賣方願讓利，才容易成交。。

葉凌棋指出，根據統計，2024 年 1-7 月全台住宅使照核發量約 7.6 萬戶，顯示約有 7.6 萬戶預售屋交屋潮，在房貸緊縮下拉高申貸難度，應該有蠻大部份的預售屋還未核貨，民眾要交屋必須自籌資金補足缺口，否則恐面臨無法順利交屋的危機。

葉凌棋指出，集團內部資料統計顯示，9 月看屋諮詢、要約付斡的件數，與 6 月高點相比，均有 4 成以上的減幅，市場觀望氛圍濃厚。

由永慶房屋提出最近 8、9 月二個月的數字，從網路看屋、諮詢等市場急凍「徵兆」已看出量能急縮。