〈房產〉屏東市透天平均總價突破千萬元 房仲：5年來漲幅逾2成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-27 10:01

‌



高鐵延伸屏東路線可望在 2024 年底確定，如計畫順利推進，對屏東房市來說無疑是重要利多，其中並以高鐵預定站所在的屏東市更將優先受惠。房仲業者彙整實價登錄，目前屏東市透天厝的平均購買總價已經來到 1050 萬元，相較於 2020 年的 841 萬元大幅增加了 209 萬元，漲幅超過 2 成。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，屏東市近年的建設題材相當豐沛，又有軌道經濟的加持，區域房市長線看好，值得購屋民眾留意。

‌



莊思敏指出，過去，屏東市的推案大多以透天厝為主，然而隨著民眾居住觀念的轉變以及建商推案策略的調整，集合式住宅逐漸成為市場的新寵，新建透天厝數量的減少，也導致其價格屢創新高。

目前，屏東市區內的新建透天厝成交總價已基本上達到 2500 萬元以上，而新建大樓華廈的成交單價也攀升至 2-3 字頭，在新建案的帶動下，區域中古屋的價格也隨之走揚。展望後市，預估未來伴隨重大建設的落實，屏東房市交易量能將保持穩健成長。

中信房屋屏東廣東加盟店店長黃惠爭指出，屏東的房價基期相對較低，在落後補漲的效應下，房價上升幅度自然更加明顯。其次，政府近期在屏東推動多項重大建設，如高鐵南延、高雄捷運延伸、南台灣科技廊道、屏東農業科技園區等，這些都為當地房市帶來了新的亮點。此外，由於屏東具備良好的發展潛力，許多眼光敏銳的建商也紛紛前來購地推案，進而推動區域房市持續升溫。