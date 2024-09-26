〈房產〉央行重手打炒房有感 信義房屋調查：看漲房市比例腰斬

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 14:51

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信義房屋 (9940-TW) 針對官網使用者進行 2024 第四季的購屋意向調查，調查期間為台灣央行的第七波選擇性信用管制措施實施之際，調查結果顯示央行從喝完咖啡到第七波管制措施以來，民眾對於房價樂觀情緒大幅消退，從上一季最熱 56% 看漲房價，到近期一口氣腰斬，剩下 26% 看漲房價。

信義房屋指出，調查結果顯示房市可望從激情回歸理性，至於面對房貸之亂，消費者最擔心的就是貸款成數不足的問題。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣央行此次也有提醒市場覺得房價只會漲的狀況不健康，原本喝完咖啡銀行房貸狀況更為吃緊，第七波選擇性信用管制措施宣布後，對房市立即產生衝擊，此次調查也發現上半年樂觀的房市情緒馬上澆了冷水， 也達到央行想要的市場不要一片看漲房價的效果，未來房市在央行緊縮資金後，可望回歸理性購屋。

信義房屋此次問卷調查顯示，上一季調查是這波景氣看法最樂觀的時候，有高達 56% 的受訪者認為房價會上漲，不過受到央行喝咖啡與第七次選擇性信用管制措施影響，此季調查樂觀情緒已經扭轉，剩下 26% 看漲房價，看跌房價比例達 39%，整體房價看法回到去年平均地權條例上路前的水準。

至於房貸限縮影響，有 29% 擔心貸款成數不足，這是目前民眾最擔心的部分，但也有 23% 表示首購不擔心受影響，另外有 16% 擔心房貸利率會超過 2.5%，14% 受訪者擔憂怕房貸要排隊或申請不到，18% 受訪者則認為不清楚。