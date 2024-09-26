〈房產〉台北大安區推20.8坪小基地建案 爲10年來最迷你

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 11:14

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市調機構彙整北台灣歷年推出小基地的集合式住宅建案（統計範圍為公寓、華廈、大樓建築，不含透天），前十小的排行中，面積落在 19.5 至 30.9 坪，而今年在台北市捷運信義安和站生活圈推出的新成屋「沃和」，基地坪數為 20.8 坪來到史上次小，僅比 2013 年台北市伊通街巷弄宅「三境ｅ通」的 19.5 坪多出 1.3 坪，也可說為 10 年來的最小案。

住展發言人陳炳辰分析，統計中北台灣 10 筆迷你案，就有 6 筆都位於台北市，而以歷年低於百坪案的比例觀察，台北市亦佔了 50.1%，出於首都腹地小且開發飽和，難覓大型素地，小基地可通過危老方式整合，成本也相對低，推出小宅的市場接受度又不錯，要是還位於熱門地帶，更顯有利可圖，建商對於小基地抱持一定興致。

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另在近年台北市基地 100 坪以內的推案，平均開價達每坪 126.8 萬元，而此次數據中的「沃和」開價來到單坪 140 萬元，「金星斐麗」也有每坪 128.7 萬元的待售物件，各有大安與天母門牌加持，小基地在價位發揮上一點都不小。

除了台北市外，去年在桃園市觀音工業區的「璞居」，前年在新北市新莊區的「沐之森」和「智寶 360+」均可見基地面積僅 25.1 至 27 坪的公寓案，因具備產業區就業人口的住屋需求，或是交通機能和低總優勢，建商預期買氣下，對小案也有信心。

事實上，這一兩年在新北市的三重區、桃園市的中壢區，以及新竹地區的東區、北區、竹北等地皆有小基地推案，發展不侷限於台北市，由於小型土地或危老案取得成本低，戶數規劃不會太多，營造與持有不困難，再搶搭房市熱潮，訴求主流低總小宅，小基地就能創造大效益，像竹北市高鐵特區、三重區台北橋周邊目前的小基地案來到 7、8 字頭，顯露開發價值。