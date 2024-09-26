〈房產〉全台房地合一稅1-8月進帳437.6億元年增92% 桃園增幅最大

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 13:09

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年初至今房市多頭，致使政府稅收大補血，住商機構觀察財政部數據，全台 1-8 月個人房地合一稅共達 437.6 億元，其中以台中市達 81.9 億元位居六都稅收王，另觀察漲幅則以桃園市成長逾 1.2 倍最多。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年 1-8 月雖有央行升息、申貸排隊等風波，惟市場新規大致底定，強化買賣雙方交易意願，促進全台稅收大漲。

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根據財政部資料，今年 1-8 月全台個人房地合一稅共約 437.6 億元，較去年同期增長 92.1%；其中，台北市同時段個人房地合一稅稅收約 48.6 億元，年增率為 99.1%；新北市 1-8 月個人房地合一稅收為 77.1 億元，年增率 106.1%；桃園市 1-8 月個人房地合一稅達 56 億元，較去年同期成長 123.8%，漲幅居六都之首；台中市 1-8 月個人房地合一稅為 81.9 億元，是六都冠軍，年漲幅則是 76.4%；台南市 1-8 月個人房地合一稅則達 27.8 億元，年漲幅達 57%；高雄市同期個人房地合一稅為 64.2 億元，年漲幅達 101.6%。

賴志昶指出，2024 年 1-8 月雖有不少風波，但新青安利多仍在，僅出現零星賠售個案，且賣方若在 2016~2018 年入手，價格位於相對低點，今年售出仍有不小增值空間，致使全台個人房地合一稅稅收皆大增不少。

觀察六都各區域，台中市仍是六都房地合一稅收王，主因仍是區域有重劃區、台中捷運等議題加持，區域買盤有所支撐；桃園市則受惠於大台北房市外溢，且區域房價相對雙北、新竹親民，持續吸引外縣市年輕族群移入，市場蓬勃發展，致使房地合一稅收能夠年漲 1.2 倍之多。