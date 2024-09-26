降息激昂股債齊揚！970檔境外基金均漲1.16% 大中華區域型漲幅5.96%稱冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-26 13:08

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隨近期美國經濟數據持穩，衰退擔憂逐漸消退，加上聯準會降息兩碼宣告降息週期、中國前天意外推出救市政策，提振市場情緒，股債齊揚，截至昨 (25) 日總計 9 月以來金管會核備 970 檔境外基金平均上漲 1.16%，其中，692 檔股票型基金平均上漲 1.23%，261 檔債券型基金平均上漲 1.03%；大中華股市基金大漲 5.96% 漲幅居各區域型基金之冠。法人指出，美國降息顯示預估經濟有望軟著陸，為市場注入強心針，後市有利延續全球股債續走多頭。

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儘管美國經濟展望持穩，惟考量美股創新高後評價面並不便宜，若稍有不如預期的經濟數據或財報 (測) 消息，仍將牽動股市波動，加上美國大選結果多變難測，建議逢震盪分批加碼，除了 AI 科技股穩居長線主流外，預期在資金環境轉為寬鬆環境下，低基期市場如新興市場、防禦類股 (公用事業、醫療)、價值型股票 (金融、原物料) 及美國中小型股票有補漲空間，建議多元布局掌握輪動契機。

股票型基金方面，聯準會於 9 月會議降息兩碼，會後多名官員普遍認為未來還將持續降息，帶動黃金、公用事業、全球不動產等利率敏感型產業基金走揚，分別上漲 7.25%、4.12%、2.64%，美股基金也有 0.9% 的漲幅，另方面，大中華股市基金大漲 5.96%，漲幅居各區域型基金之冠，主要受惠於中國政府祭出了政策組合拳，包含降息降準、下調存量房貸利率、下調二套房房貸最低首付比例、創設新的貨幣政策工具支持股市等，大幅提振投資人信心，而亞洲股市 (不含日本)、新興市場股市等基金也受此影響同步走揚，分別上漲 3.21%、2.45%。

圖: 富蘭克林投顧提供

富蘭克林證券投顧表示，中國政府罕見祭出大規模刺激措施，顯見中國政府已認知消除通縮風險與支持經濟成長的急迫性，而雖部分市場人士認為本次刺激措施仍不足以完全扭轉經濟深層次的結構性問題，但至少能暫時修復投資信心，短線投資人可伺機進場，就中長期投資策略而言，除中國以外，印度經濟動能強勁，南韓與台灣出口持續受惠於 AI 浪潮，日本則有自身改革特殊題材，亞洲市場投資機會多元，建議以較為穩健的亞洲小型企業基金搭配亞洲成長基金佈局，積極者可選擇印度、日本基金為衛星，定期定額或逢回檔分批佈局。