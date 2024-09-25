降息仍不夠！專家：陸恐需更多財政刺激措施 今年才有望達成5%左右成長目標

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-25 16:53

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中國人民銀行 (央行) 週二 (24 日) 祭出一系列重磅救市措施，以刺激持續復甦乏力的經濟，外資分析師則認為，提振成長不單只需要降息降準，恐需提出更多財政刺激政策。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊在最新出具的研究報告中說，這可能標誌著中國自 1999 年來最長通縮期間開始畫下句點」。「在我們看來，最可能實現再通膨的途徑，是透過由中國央行資產負債表提供資金的房屋財政支出。」他強調，除加大提振房市力道外，必須還要有更多的財政支持。

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中國央行的意外「大禮包」也激勵陸股與港股一連兩天大漲，但債市反應則比股市更謹慎，中國 10 年期國債殖利率在降息消息傳出後跌至 2% 歷史低點，隨後攀升至 2.07% 左右，但仍遠低於 10 年期美債 3.74% 的殖利率。

瑞銀中國固定收益業務主管許健洲 (Edmund Koh) 預估，由於經濟成長疲弱，中國政府可能會加強財政刺激力度，即使迄今仍不願表態。「我們需要重大的財政政策支持，才能看到人民幣國債殖利率走高。美中短債殖利率之間的差距夠大，大到足以保證美國利率未來一年內幾乎不可能低於中國利率。」

這一趨勢仍在持續，即便在聯準會 (Fed) 上週啟動寬鬆週期後，美中兩國債券的殖利率差距仍在擴大。

景順固定收益資深投資組合經理丁一飛說：「市場正對美國成長率、通膨率形成中長期預期。Fed 降息兩碼並不會大幅改變這一前景。」

至於中國國債，丁一飛則持「中性」觀點，並預期中國債券殖利率將維持相對較低的水準。

今年上半年中國經濟雖成長 5%，但有人擔心若無額外刺激措施，全年恐無法達到 5% 左右成長率目標。

不過，中國財政部仍維持保守態度，即使隨著特別債券的發行，財政赤字在去年 10 月罕見地上升至 3.8%，但在今年 3 月已回落到一般的 3% 赤字目標。

根據中國金融四十人論壇 (CF40) 週二發布的分析報告，若要實現今年財政目標，支出缺口仍將達人民幣 1 兆元。若今年下半年一般預算收入成長率未明顯反彈，恐需及時擴大赤字、增發國債來填補收入缺口。

中國人民銀行行長潘功勝週二被問到中國國債殖利率下行趨勢時則稱部分係因發債成長率走緩，現正與財政部合作確定發債節奏。

惠譽中國子公司惠譽博華信評公司執行董事 Haizhong Chang 表示，中國人民銀行宣布降息後，市場情緒發生明顯變化，對經濟加速成長的信心有所改善。綜合以上變化，中國 10 年期國債短期內料將在 2% 以上運行，不會輕易跌破。

他並指出，貨幣寬鬆仍需要財政刺激，以達到擴大信貸、向實體經濟輸送資金的效果。