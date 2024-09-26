Fed降息 美銀行股準備起飛 大摩喊買這4檔：快登機！

鉅亨網編譯許家華 2024-09-26 12:14

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美聯準會 (Fed) 降息應可提振銀行股，但目前此情況尚未發生，意味著投資者還擁有絕佳入場機會。

Fed 本月 18 日將短期利率下調 0.5 個百分點，並制定了進一步降息路徑。Fed 一直努力維持經濟成長率在百分比偏低個位數，基於下述幾個原因，這應是銀行業的利多消息：

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1. 利差擴大：降息使得短期利率降低，這將有助於擴大銀行的利差。銀行通常以較低的短期利率借入資金，再以較高的長期利率放貸，這樣的利差擴大將直接提升銀行的盈利能力。

2. 經濟活動增加：利率的降低會刺激經濟活動，促使企業和消費者增加借貸。這將直接提高銀行的貸款業務，進一步增強其營收和盈利。

3. 市場估值便宜：目前銀行股的估值相對於市場其他行業較為便宜。例如，SPDR S&P 區域銀行 ETF(KREUS) 的前瞻本益比為 11.6 倍，僅為標準普爾 500 指數的約三分之二。這表明銀行股的上升空間仍然很大。

4. 歷史回報模式：過去 20 年中，當區域銀行 ETF 與標普 500 指數的回報差距超過 200 個百分點時，銀行股通常會在隨後的幾個月內實現雙位數的增長。

根據摩根士丹利的美國股票首席策略師 Mike Wilson 的篩選，以下四檔銀行股被認為將受益於降息政策：

1. Huntington Bancshares (HBAN-US)：這家總部位於俄亥俄州的區域銀行，市值 210 億美元，擁有穩健的資產負債表和良好的盈利能力。

2. Ally Financial (ALLY-US)：這是一家專注於消費者和企業的在線銀行，市值 100 億美元，受益於利率降低帶來的借貸需求增長。

3. 富國銀行 (WFC-US)：這家銀行的預期營收達到 822 億美元，主要來自傳統的貸款業務，預計其收益將因短期利率降低而受益。

4. 美國銀行 (BAC-US)：預計其營收將達到 1020 億美元，儘管其營收中有相當一部分來自投資銀行和交易，但其大部分營收仍與貸款和存款相關。