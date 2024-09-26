投資人硬扛也等不到回本機會了！今年來中國208檔基金黯然退場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-26 08:27

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「買基金最慘的可能不是一直虧，而是你想咬牙硬扛，但商品卻沒了。」中國投資人小唐表示，他持有的一檔基金已經沒機會回本了，因為近期商品已經清算，他也被動「解脫」了。

據《第一財經》報導，今年來中國的基金清算數量已經突破 200 檔整數關口。

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Wind 的數據顯示，截至周三（25 日），以基金到期日為基準，今年來中國共有 208 檔（僅計算初始基金，下同）基金退出資本市場，其中與 A 股市場關聯較大的權益類商品（包括股票型、混合型基金）的比率超過四分之三。

步入下半年，基金清算的節奏明顯加快。Wind 的數據顯示，9 月以來已有 29 檔基金正式清算，較去年同期激增 52%。

中國十一國慶小長假前，中國又有多檔基金加入清算離場的行列。景順長城卓越成長周二發布公告，稱基金的最後運作日定為周一，並於周二進入清算程序。

該基金被清算的原因是：基金資產淨值連續 50 個工作日不到人民幣（下同）5,000 萬元，觸發《基金合約》約定終止情形。

同一日步入清算的還有華富國潮優選、華夏博銳一年持有、華寶安悅一年持有等商品，華寶安悅一年持有同樣因「連續 50 個工作日基金資產淨值低於 5,000 萬元」的理由被清算。

除了業績不佳，投資人行為模式的變化也是贖回的重要原因之一。業界人士表示，相較於過去「深套不贖、微漲才走」，部分投資人選擇不計成本從權益類市場逃離。

那麼，基金清算意味著什麼？

一位基金行業分析師說，基金清算不代表投資人的錢都會消失。它會根據投資人持有的基金份額，按一定比例將清算後資產的收益或剩餘資產分配給投資人。

「不過，如果基金的淨值已經下跌，投資人還可能會面臨本金的損失。」該分析師說。

在該分析師看來，基金規模的大小，受到資金流和業績表現的影響。由於無法吸引足夠的投資人或操盤表現不佳，許多小規模基金拉響了基金清算預警。