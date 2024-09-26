全世界黃金值多少錢？新紀錄來了：20兆美元！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-26 07:29

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隨著國際金價一路連創新高，逼近 2,700 美元，貴金屬市場也正樹起一道全新里程碑：全球實物黃金的總市值首度突破 20 兆美元大關！

Blokland 智慧多資產基金創始人 Jeroen Blokland 注意到這個數字。Blokland 在周三（25 日）發布的一則推文中寫道：「黃金的實時市值首次突破 20 兆美元！」

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那麼，黃金市值突破 20 兆美元關卡，是如何計算出來的呢？

其實答案也很簡單。根據世界黃金協會今年 2 月公布的數據，截止 2023 年年底，全球已開採的黃金存量為 212,582 噸，將這個數字折算為盎司（1 噸 = 35,273.96 盎司），再乘以目前金價（周三盤中最高已觸及 2,670 美元），恰好超過 20 兆美元。

毫無疑問，對貴金屬市場而言，這個數字顯然是一個值得歡呼的里程碑。

20 兆美元的黃金購買力有多大呢？

在 2020 年新冠肺炎疫情發生前，黃金總市值規模還未曾超越 10 兆美元，但近幾年這一古老永恆的資產，書寫了新的價格飆升奇蹟。

隨著美國聯準會（Fed）和全球其他央行近來陸續步入新的寬鬆周期，黃金價格最近無疑受到進一步上行推動。今年以來，黃金價格已經大漲近 30%，為過去 30 年來歷史同期漲幅最大的一年。

瑞銀分析師上月在報告中表示：「儘管金價今年屢創新高，且表現優於主要股指，但我們認為未來 6 至 12 個月內，金價仍有上漲空間。」