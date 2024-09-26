全世界黃金值多少錢？新紀錄來了：20兆美元！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-26 07:29
隨著國際金價一路連創新高，逼近 2,700 美元，貴金屬市場也正樹起一道全新里程碑：全球實物黃金的總市值首度突破 20 兆美元大關！
Blokland 智慧多資產基金創始人 Jeroen Blokland 注意到這個數字。Blokland 在周三（25 日）發布的一則推文中寫道：「黃金的實時市值首次突破 20 兆美元！」
那麼，黃金市值突破 20 兆美元關卡，是如何計算出來的呢？
其實答案也很簡單。根據世界黃金協會今年 2 月公布的數據，截止 2023 年年底，全球已開採的黃金存量為 212,582 噸，將這個數字折算為盎司（1 噸 = 35,273.96 盎司），再乘以目前金價（周三盤中最高已觸及 2,670 美元），恰好超過 20 兆美元。
毫無疑問，對貴金屬市場而言，這個數字顯然是一個值得歡呼的里程碑。
20 兆美元的黃金購買力有多大呢？
如果放到股市，全世界的黃金差不多可以買下全球前十大上市公司——相當於蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Google 母公司字母、Saudi Aramco、Meta、波克夏、台積電、禮來的市值總和。
從歷年市值變動情況看，近四年無疑是黃金市值騰飛的四年。
在 2020 年新冠肺炎疫情發生前，黃金總市值規模還未曾超越 10 兆美元，但近幾年這一古老永恆的資產，書寫了新的價格飆升奇蹟。
過去幾年全球央行的緊縮周期，邏輯上對黃金不利，但黃金並沒有停下上漲腳步。強勁的央行購買和日益緊張的地緣政治局勢，不斷帶動黃金的避險和分散配置需求，支撐了金價。
隨著美國聯準會（Fed）和全球其他央行近來陸續步入新的寬鬆周期，黃金價格最近無疑受到進一步上行推動。今年以來，黃金價格已經大漲近 30%，為過去 30 年來歷史同期漲幅最大的一年。
瑞銀分析師上月在報告中表示：「儘管金價今年屢創新高，且表現優於主要股指，但我們認為未來 6 至 12 個月內，金價仍有上漲空間。」
美銀大宗商品策略師 Michael Widmer 在報告中寫道，投資需求增加、地緣政治緊張局勢、降息、央行購買黃金等因素，都可能提振金價。美銀預估未來 12 至 18 個月內，金價將衝到每盎司 3,000 美元。
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