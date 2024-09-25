報告：8月外國智慧手機在中國銷量年減近13%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-25 19:57

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根據路透周三 (25 日) 報導，中國信息通信研究院 (CAICT) 公布的數據顯示，包括蘋果 iPhone 在內的外國品牌智慧手機 8 月在中國的銷量年減 12.7%，自去年同期的 214.2 萬台降至 187 萬台。

另外數據還顯示，8 月中國本土手機銷售量年增 26.7% 至 2,404.7 萬台，其中 5G 手機銷量年增 26.3% 至 1,975.4 萬台，占同期手機銷量的 82.1%。

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今年 1 至 8 月，中國本土手機銷量年增 16.6% 至 1.95 億台，其中 5G 手機銷量增至 1.65 億台，比去年同期成長 23.9%，占同期手機銷量的 84.5%。

蘋果在 9 月 9 日 Glowtime 線上直播活動中，推出備受期待的 iPhone 16。此次發表會前，華爾街分析師對於有多少人將升級至這些新機型，尤其是為了使用新的生成式人工智慧 (AI) 軟體，大多抱持樂觀的預期。

投資人擔心的一項問題是，蘋果還要多久時間才會在全球推出其 AI 功能。該公司表示，美國英文版的 Apple Intelligence 將於 10 月推出，而其它幾個國家的英文版將於 12 月推出。中文、法文和西班牙文等語言的版本則會在「明年」上線。

這些更新進入全球市場所需的時間，再加上其它智慧型手機製造商的競爭以及消費者壓力持續增加，導致一些分析師認為，新 iPhone 的需求可能會低於預期，至少短期內如此。