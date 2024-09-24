中國7天五款新車上市 國產品牌「圍剿」特斯拉Model Y

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-24 09:00

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作為今年 8 月單月，乃至前 8 個月中國國內 SUV 市場銷量冠軍，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) Model Y 正遭受越來越多自主品牌「圍剿」。

據《財聯社》周一（23 日）報導，據不完全統計，僅 9 月第三周，中國數家車廠已經或即將投放的共有 5 款車型，均將競品鎖定 Model Y。

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「極氪 7X 的目標就是要成為純電 SUV 細分市場的標竿。」對於剛剛上市的極氪 7X，吉利控股集團總裁、極氪智能科技執行長安聰慧說。極氪 7X 從預售到正式上市，20 天內訂單突破 5.8 萬單。

9 月 20 日，極氪 SUV 極氪 7X 正式上市，後驅智駕版、長續航後驅智駕版、長續航四驅智駕版三個版型，官方零售價為人民幣（下同）22.99 萬元、24.99 萬元、26.99 萬元，與早先行業預料的價格區間幾乎一致。

這也意味著極氪 7X 正式加入純電 SUV 大戰，且 Model Y 是繞不開的對手。

「20 多萬的 SUV 市場，競爭是最激烈的。」安聰慧坦言，目前純電 SUV 市場上，大部分車型都沒有走出特斯拉的產品定義邏輯，成為 Model Y 的跟隨者，「雖然後續的產品越來越多，但它們還是在努力造一個比 Model Y 還要 Model Y 的產品」。

「從產品力的角度來看，（嵐圖知音）相比於特斯拉 Model Y，確實做得更好一點。」對於計劃 10 月上市的嵐圖知音，嵐圖汽車執行長盧放說，Model Y 有品牌優勢，中國車廠要承認這一點，但自主品牌要用更好的產品和服務，建立中國品牌的優勢。

9 月 19 日晚，蔚來 (09866-HK) 第二品牌樂道首款車型——樂道 L60 正式上市。

在樂道首款新車 L60 上市前夕，樂道汽車總裁艾鐵成曾表示，目前 Model Y 的確在中型 SUV 市場一家獨大，但一個好產品太久不更新也難以為繼。

樂道 L60 在研發之初就對標 Model Y，定位是精裝、加大、換電的 Model Y，但成本要做到比 Model Y 低 10%。「Model Y 發布於 5 年前，這 5 年裡技術快速迭代，新技術實現了（我們）成本的下降。」

樂道 L60 最大的驚喜還是價格。相較於 Model Y 24.99 萬的起售價，樂道 L60 起售價便宜了 4.3 萬，降至 20.60 萬。

這還不算完。如果消費者選擇「BaaS」（電池租賃）模式，除去按月租用電池的成本，購買門檻直接降到 14.99 萬元。