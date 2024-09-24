巴克萊看好Q3交付量優於預期 特斯拉盤中股價漲逾4%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-24 03:10

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特斯拉周一 (23 日) 盤中股價一度漲近 5%，達到兩個月來新高，抹平今年以來所有跌幅轉漲。根據外媒報導，巴克萊分析師預估特斯拉第三季交車量交高於市場普遍預期，再加上 Robotaxi 下個月即將推出，成為推動股價持續上漲的動力。

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巴克萊分析師 Dan Levy 認為，基於 7 月的全球電動車銷售數據和 8 月歐洲及中國的註冊 / 生產數據，特斯拉第三季的交車量預估約為 47 萬輛，遠高於市場普遍預期的 46.1 萬輛。

與此同時，銷量成長也是關鍵。Levy 補充說，第三季的銷售成長幾乎完全由中國市場推動。根據官方數據，特斯拉的中國銷售額在今年大部分時間內表現不佳，但 8 月份出現了強勁反彈。

不過歐洲市場表現疲軟。數據顯示，歐洲的汽車總銷量在 7 月和 8 月年減了約 8%，而電動車銷量下降了約 23%，特斯拉上個月的歐洲銷量下降了 43.2%。美國市場的情況則好得多，根據 Ward’s Automotive 的數據，7 月和 8 月美國電動車總銷量較去年同期成長約 14%。

特斯拉將於 10 月 2 日公布第三季的交付業績。Levy 也表示，良好的交付數據將有助於維持市場的正面情緒，直到特斯拉 10 月 10 日發布自動駕駛計程車 Robotaxi，這至少可以避免近期基本面問題影響股價潛在進展。

分析認為，Robotaxi 的發布將成為特斯拉的關鍵轉折點，因為該公司正在從傳統汽車製造轉向專注於自動駕駛技術，部分依靠其 Dojo AI 超級電腦提供支援。

與此同時，高盛分析師 Mark Delaney 周一重申其對特斯拉股票的「中性」評等和每股 230 美元的目標價，他表示馬斯克在自動駕駛計程車發表會上提供的細節至關重要。

他說：「投資人將留意的關鍵領域包括 Robotaxi 開始商業運營的時間表 (包括技術準備和營運 / 監管 / 後勤方面的考慮) 以及業務前景(包括特斯拉的成本結構如何與競爭對手相比)。