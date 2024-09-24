創意3奈米HBM3E IP獲CSP採用 預計今年完成設計定案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-24 18:02

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 旗下 ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (24) 日宣布，3 奈米 HBM3E 控制器和實體層 IP 已獲領先業界的雲端服務供應商 (CSP) 及多家高效運算 (HPC) 解決方案供應商採用，該顆 ASIC 預計今年將完成設計定案(Tape out)，並將採用最新的 9.2Gbps HBM3E 記憶體技術。

此外，創意也積極與 HBM 供應商，如美光 (MU-US) 合作，為下一代 AI ASIC 開發 HBM4 IP。

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業界指出，進入 HBM3E 之後，記憶體業者與邏輯晶圓廠間的合作越趨緊密，且未來因應基礎裸晶 (Base die) 改採先進製程製造，也為創意等 ASIC 業者帶來新商機，創意過去長期與 SK 海力士合作，此次又再宣布攜手美光切入 CSP，象徵在 HBM 三大廠中一舉掌握兩家，為後續營運注入強心針。

創意指出，公司通過台積電先進製程技術的驗證，包括 N7/N6、N5/N4P、N3E/N3P 製程，並在台積電 CoWoS-S 及 CoWoS-R 製程均通過矽驗證，分別在製程上設計 eDTC 與 IPD，以實現最佳電源完整性。

創意在高階中介層 (Interposer) 佈線領域，透過專利中介層佈局，支援具 Y 軸偏移的角度佈線，並保持最佳的信號完整性及電源完整性。創意也可為 HBM CoWoS ASIC 平台設計提供完整的 2.5D 與 3D 服務的選項。

創意也與 proteanTecs 合作，將小晶片互連監視器整合到 HBM PHY 中，可增強小晶片的可觀察性和可靠性。

創意與美光間的合作證明，創意的 HBM3E IP 與美光 HBM3E 可以在 CoWoS-S 和 CoWoS-R 技術上實現 9.2Gbps，創意測試晶片的矽結果顯示，除了電源完整性 (PI) 與信號完整性 (SI) 結果通過考驗，在不同溫度和電壓角落上也取得優異的眼圖邊限。此外，創意 IP 與美光的 HBM3E 時序參數整合時可展現更有效的匯流排利用率，進一步增強整體系統效能。

創意行銷長 Aditya Raina 說，很高興看到公司 HBM3E 控制器和 PHY IP 整合到 CSP 和 HPC ASIC 中，公司 HBM3E 解決方案不但經過矽驗證，也通過多個先進技術與主流廠商的驗證，而持續獲得多家大廠採用，也彰顯該解決方案的穩健度與優勢。期待繼續為各種應用提供支持，包括 AI、HPC、網路和汽車。