房市太熱... 國銀不動產放款吃緊 15家進入警戒區

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 20:34

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台灣房市過熱，房貸鬧錢荒，金管會今 (24) 日公布國銀 2024 年 8 月底銀行法第 72 條之 2 比率情形，36 家平均比率為 26.64%，其中，27% 以上為 15 家，較前月增加 3 家，銀行局官員表示，主要受到國內景氣佳、自住剛需浮現、農曆 7 月後交屋潮影響，至於新青安政策，對八大公股行庫影響確實較大，民眾可能因房貸不好排隊，因而跑到民營銀行。

根據統計，8 月底國銀辦理購置住宅貸款餘額為 10 兆 6944 億元，年增 11.05%，較 7 月底的數據略高一些。銀行局副局長林志吉分析，主要因國內景氣還不錯，且有一些自住型房貸剛性需求，加上農曆 7 月結束，出現一些交屋潮。逾放比率為 0.06%，持平 7 月。

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建築貸款部分，餘額為 3 兆 7873 億元，年增 4.94%，比 7 月底的 3.54% 來得高，為 2021 年 1 月當時最高達到 16.77% 的高點後，呈現緩步下跌，到今年的 5 月底是最低點 3.2%，目前回升至 4.94%。林志吉分析上升的原因，主要是有一些與危老相關的建案資金動撥因素。逾放比率為 0.03%，也是與 7 月底相同。

林志吉表示，72 條之 2 規定比率的分子住宅建築及企業建築放款總餘額是 14.9 兆元，分母存款總餘額 + 金融債券發售額則為 55.95 兆元。

截至 8 月底，該比率超過 29% 的銀行有 1 家，為星展銀行，主要因其在台灣規模較小，存款、放款增減容易導致該比率變動較大；落在 28% 到 29% 的銀行有 3 家，27% 到 28% 之間有 11 家，相較 7 月底的家數分別為 0、5、7 家，林志吉表示，比率落在 27% 至 28% 的銀行確實明顯增加，不過，基本上，26% 以上的總家數仍為 21 家。