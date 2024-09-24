東元斥資5.5億元併購伸昌電機搶進變壓器市場 Q4起貢獻營收

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-24 15:52

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東元 (1504-TW) 今 (24) 日舉行董事會，決議通過以不超過 5.5 億元併購伸昌電機，預計第四季開始貢獻營收。董事長利明献表示，這項併購案為東元進入全球變壓器市場的第一步，補足東元在電氣化產品組合的缺口，也符合三年策略發展方向，強化海外發展。

東元指出，此項併購案預計將取得伸昌電機 57.2% 的股權，成為最大股東，將在第四季開始貢獻營收。

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東元表示，未來將協助伸昌在台擴建新廠，並與印尼 SINTRA 公司組成策略聯盟，透過東元的國際化布局，以切入北美與台灣市場，跨足 69 至 161kV 電力變壓器業務。

伸昌董事長蕭文瑜表示，伸昌與 SINTRA 過去只能在本地市場銷售，透過此次與東元合作，可快速擴充產能，積極參與台電韌性電網計畫，並將與 SINTRA 共同推動東元全球的變壓器業務與電氣化整合方案，尤其是因應東元西屋馬達公司 (TECO-Westinghouse) 在北美市場的需求。

蕭文瑜進一步指出，未來雙方也計畫在印尼展開機電業務合作，借助東元集團的全球平台與資源，伸昌與 SINTRA 可望從地區業者打進國際市場，對未來發展樂觀且抱持信心。

東元也提到，與伸昌的攜手結盟，可為客戶提供綠色解決方案，初期目標鎖定北美、台灣在工業、新能源、數據中心、與台電強韌電網計劃的龐大配電變壓器需求。