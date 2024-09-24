星宇航空：機票價格即使回跌 仍將高於疫前
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-24 16:11
星宇航空 (2646-TW) 規劃 10 月進行上市前競拍、第四季掛牌，年底前員工總人數達 5000 名里程碑，星宇執行長翟健華今 (24) 日表示，台灣航空市場有巨大的發展空間，預計明年客運整體規模將回到疫前水準，而機票價格即便回跌，但仍將高於疫前，貨運目前的高熱度也起碼維持到明年上半年。
翟健華說明，由於高端 AI 伺服器等產品在台灣生產，空運需求和疫情前完全不同，而星宇目前僅以客機機腹載貨，甚至不夠用，預料貨運熱度起碼維持到明年上半年。
翟健華進一步指出，在航網布局上，東南亞基本上所有大點都會飛，未來會再加密航班，讓航網更健全，並規劃在明年第四季或 2026 年第一季就會插旗高雄。
在票價方面，翟健華認為，機票價格會下跌一點、漲幅有些趨緩，但疫情過後旅客出國頻次更高，料明年票價還是會高於 2019 年。
星宇上半年營收為 163.33 億元，年增 65%，稅後純益 9 億元，年增 172%，每股純益 (EPS)0.39 元，主要受惠全球客運需求回升，票價維持高檔，載客率均維持 80% 以上。
星宇強調，台灣位於快速成長的亞太航空市場，要打國際盃，將全力發展北美東南亞轉機航網，至 12 月共將飛航 31 條航線，除綿密的亞洲區域航網，也擴及北美西岸三大城市，包括洛杉磯、舊金山和西雅圖。
此外，星宇也看準精品航空市場缺口，鎖定高收益商務和旅遊客群來打造國際精品品牌。
為長期發展貨運，星宇已訂購 5 架 A350F 貨機，預計將於 2027 年開始交機。
星宇現有機隊規模共 24 架，包括 13 架 A321neo、5 架 A330neo 和 6 架 A350-900，預計年底將會再交 2 架 A350-900，機隊數達 26 架，並將持續引進 A330neo、A350-900 和 A350-1000 機型，至 2029 年整體機隊規模達 53 架。
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