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星宇張國煒談北美航網拓航點 「紐約一定會去」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-10 15:44

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星宇航空董事長張國煒。(鉅亨網記者王莞甯攝)

星宇航空 (2646-TW) 董事長張國煒今 (10) 日表示，在北美的航網除了加班洛杉磯和西雅圖，將會持續拓展航點，「紐約一定會去」，也不排除開航達拉斯、休士頓，不過不能說太多，「現在講什麼，主要對手就會去」。

星宇此次與瑞士腕錶先驅 BREITLING 百年靈攜手打造航空系聯名精品腕錶，於百年靈歡慶 140 周年之際，以經典錶款 Navitimer 和 Emergency 打造出三款特別版聯名腕錶。


張國煒表示，BREITLING 是飛行員夢寐以求的牌子，也是航空界的傳奇，每支都想收藏，不過，「私下的手錶收藏沒有那麼多到需要錶櫃，卡西歐比較多」，「若說收藏很多，大家又要說我奢侈」。

另外，對於近期遭網友討論唸英文不是很順，張國煒再次回應，英文就是一個溝通工具，大家不要太執著。

本次星宇聯名錶款合作歷時三年的討論、構思和研發，打造全新百年靈 Navitimer B01 Chronograph 43 STARLUX AIRLINES EDITION 航空計時腕錶星宇航空特別版 18K 紅金與精鋼款，18K 紅金款全球限量 25 只，精鋼款全球限量 140 只，藉此呼應百年靈創廠 140 周年。

而第三款聯名作品為百年靈 Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION 緊急求救腕錶星宇航空特別版，全球限量 10 只。

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