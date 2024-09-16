星宇有望加入航空聯盟 規劃明年底申請寰宇一家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-16 16:47

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星宇航空 (2646-TW) 今 (16) 日召開法說會時指出，預計航網至 2026 年將改善很多，規劃明年底申請加入全球第三大航空聯盟寰宇一家(one world)，由於台灣具地理位置優勢，放眼國際市場還有很大的發展空間。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇打的不是國內賽、是國際盃，以 2019 年客運量來看，國籍兩大航空運力合計只有新加坡的 65%，因此，發展空間很大，星宇航網擴大是時間問題。

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星宇估計，今年整體航空客運量將達疫情前 90%，明年超越疫情前水準，隨著航空業需求高漲，今年以來新增 8 個航點，未來，除了在北美續拓點，也不排除拓展航網至歐洲、澳洲。

對於貨運，翟健華指出，桃園機場貨運量是全球排名第 10 名，但僅為香港的一半量能，顯然尚有很大成長空間，將持續發展貨運中轉版圖。

星宇預計今年底前再引進 2 架 A350-900，機隊規模達 26 架，而 5 架 A350F 貨機預計 2027 年起交機，2029 年交付完畢。