貿聯-KY總座重申營運逐季成長 高速線導入AI技術優化生產效率
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 14:07
線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 總經理鄧劍華今 (24) 日表示，集團積極導入 AI 技術，包括在高速線、連接器等產品製程中採用 AI 提升效率，並強化銷售流程，至於營運方面，則維持下半年逐季成長看法不變。
台灣電子連接產業協會今日主辦「2024 引領智慧永續發展論壇」，鄧劍華在上午的議程以「AI 驅動：互連產業的革新」為題，發表主題演講。
鄧劍華表示，利用 AI 能夠加速開發新品，縮短上市時間並提升創新能力，降低生產成本並提高交付效率，提供以 AI 為基礎的客戶服務，攜手相關產業建立戰略合作，推動 AI 應用、建立數據共享平台。
目前貿聯已於在高速線領域導入 AI 品管檢查系統，連接器、鉚壓端子、標籤製程採用 AI 品質檢測系統，同步打造基於 AI 的語意搜索系統，運用 OpenAI 的嵌入式模型，減化產品報價流程。
鄧劍華看好，串聯上下游夥伴即時獲取彼此的資訊以探明需求，減少溝通障礙，提高協作效率與產品適配程度，促進產業生態圈的創新與永續發展，進而尋覓新的收入來源並做出更準確的決策。
鄧劍華認為，近年來 AI 從機器學習、深度學習，現在邁向自然語言處理法 (NLP)，電腦開始理解、生成人類的語言，再進一步導入電腦視覺技術，使其能夠解釋視覺資訊，並自動化執行各種任務，才是真正的應用大爆發階段。
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