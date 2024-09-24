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外資買超105億元敲進新光金逾6萬張最多 同步買進台積電及航運股

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 18:30

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外資買超105億元敲進新光金逾6萬張最多 同步買進台積電及航運股。(鉅亨網資料照)

台股今 (24) 日上漲 146 點收最高 22431.78 點，站回季線，外資買超 105 億元，大買新光金逾 6 萬張，也買超台積電、鴻海等電子權值以及航運股；賣超方面，中信金成為外資、投信調節最多的個股。

三大法人今日同步站在買方，外資買超 105.46 億元、連 4 買；投信買超 4.69 億元、連買 27 日；自營商買超 24.21 億元，則為連 2 買；三大法人合計買超 185.35 億元。外資在台指期同步回補空單 4002 口，淨空單降至 3.17 萬口。


外資買超新光金 (2888-TW) 6.51 萬張、國泰金 (2882-TW)2.49 萬張、富邦金 (2881-TW)8286 張、玉山金 (2884-TW)7522 張，以及航運股的長榮航 (2618-TW)3.3 萬張、長榮 (2603-TW)2.19 萬張、萬海 (2615-TW)1.89 萬張。

電子股方面，外資買超台積電 (2330-TW)9434 張、群創 (3481-TW)6387 張、仁寶 (2324-TW)5447 張、鴻海 (2317-TW)4765 張，傳產則以亞泥 (1102-TW)6511 張較多；ETF 有元大滬深 300 正 2 1.56 萬張、中信中國高股息 1.1 萬張、元大台灣價值高息 (00940)9028 張等。

外資賣超方面，以中信金 (2891-TW)3.66 萬張最多，還有永豐金 (2890-TW)、台新金 (2887-TW)1.09 萬張、元大金 (2885-TW)5117 張等；電子股聯電 (2303-TW)1.26 萬張、日月光投控 (3711-TW)9984 張、英業達 (2356-TW)7858 張、宏致 (3605-TW)6854 張、華邦電 (2344-TW)6517 張。

外資賣超較多的 ETF 有元大台灣 50 反 1 2.55 萬張、國泰 20 年美債 1.22 萬張、國泰 20 年美債正 2 9676 張、復華富時不動產 8176 張、中信優息投資級債 6747 張。

投信買超最多的是聯電 1.34 萬張、其次依序為日月光投控 9115 張、永豐金 6080 張、兆豐金 5471 張、台灣大 5205 張、元大金 4693 張、和碩 2951 張、英業達 2574 張、中租 - KY 2220 張、定穎投控 2148 張及緯創 2000 張。

投信賣超最多的是中信金 7709 張、其次依序為京元電子 7048 張、華新 5149 張、亞泥 4743 張、大聯大 4465 張、聯強 4353 張、新唐 4123 張、大成鋼 2858 張、仁寶 2623 張、精材及達麗各逾 2500 張。

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