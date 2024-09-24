外資買超105億元敲進新光金逾6萬張最多 同步買進台積電及航運股

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 18:30

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台股今 (24) 日上漲 146 點收最高 22431.78 點，站回季線，外資買超 105 億元，大買新光金逾 6 萬張，也買超台積電、鴻海等電子權值以及航運股；賣超方面，中信金成為外資、投信調節最多的個股。

三大法人今日同步站在買方，外資買超 105.46 億元、連 4 買；投信買超 4.69 億元、連買 27 日；自營商買超 24.21 億元，則為連 2 買；三大法人合計買超 185.35 億元。外資在台指期同步回補空單 4002 口，淨空單降至 3.17 萬口。

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外資賣超較多的 ETF 有元大台灣 50 反 1 2.55 萬張、國泰 20 年美債 1.22 萬張、國泰 20 年美債正 2 9676 張、復華富時不動產 8176 張、中信優息投資級債 6747 張。

投信買超最多的是聯電 1.34 萬張、其次依序為日月光投控 9115 張、永豐金 6080 張、兆豐金 5471 張、台灣大 5205 張、元大金 4693 張、和碩 2951 張、英業達 2574 張、中租 - KY 2220 張、定穎投控 2148 張及緯創 2000 張。