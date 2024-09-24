義享時尚廣場超級週年慶 一銀聯名卡滿千即抽Dyson 最高17％回饋
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-24 11:00
高雄近年來為活動熱點，無論是國際級演唱會、文創市集還是百貨購物，都吸引眾多人潮，第一銀行義享天地聯名卡推出最高達 17％的週年慶專屬刷卡優惠，年底前筆筆滿千消費，都有機會抽中 Dyson 最新款吸塵器與吹風直髮器。
第一銀行義享天地聯名卡迎接百貨週年慶盛事，9 月 26 日至 10 月 13 日特別推出刷卡分期滿額最高 17％回饋、6 期分期零利率及館內餐飲優惠 10％；據第一銀行統計，義享時尚廣場週年慶期間，消費超過 6 成來自女力刷手，偏好國際精品、化妝品及家電等。第一銀行今年也加碼刷卡滿額分期最高可享 64000 元回饋，讓卡友享受逛街購物與美食餐飲雙重回饋。
10 月 1 日起，首次申辦義享天地聯名卡新戶且申請電子帳單，在義享時尚廣場累計刷卡消費滿 1500 元，可獲得多功能美食鍋或館內刷卡金 500 元好禮 2 選 1；義享時尚廣場館內刷聯名卡享美食、支付回饋 10％館內刷卡金，每天最高 4 小時免費停車服務。
義享天地聯名卡提供客戶超值百貨回饋外，再加碼全臺加油不限品牌、高鐵、國內餐廳及飯店與汽車保修等精選通路 3％館內刷卡金回饋，年底前至高雄萬豪酒店用餐 8 折，更多信用卡禮遇及優惠詳情請至第一銀行官網查詢。
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