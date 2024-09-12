一銀機器人理財規模居公股銀之冠！憑實力拿最佳公平待客獎第一

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-12 13:19

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第一銀行長期深耕公平待客，連續 3 年獲金管會公平待客評比為前 25％名單，截至今年 6 月底止，全臺機器人理財業務資產規模達 73.25 億元，一銀突破 15 億元於公股銀行排名第一，廣受青睞。一銀今年參加「第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」，更囊括「最佳公平待客獎」第一名，以及「最佳理專團隊獎」、「最佳商品獎」、「最佳銀色友善獎」及「最佳風控獎」等肯定。

因應我國人口超高齡化趨勢，有必要及早規劃退休生活，第一銀行「e-First 智能理財」退休執行計畫，提供全國首家搭載國際知名投研機構晨星資產配置演算法，以及 300 多位基金領域的權威專家團隊，以晨星智慧模組挑選 8 至 10 檔基金組合，為投資人規劃適合的投資組合建議，並每季檢視市場狀況調整內容，提供再平衡建議，以動態平衡方式讓投資人輕鬆理財。

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依金管會統計截至今年 6 月底止，全臺機器人理財業務資產規模達 73.25 億元，第一銀行突破 15 億元於公股銀行排名第一，投資人數逾 6 萬人，廣受客戶青睞。

此外，針對年輕族群，第一銀行則推出百元奇基投資服務，利用直覺式的投資主題互動挑選，搭配口語化對話引導及提供基本理財知識，投資人可利用每月數位存款帳戶的利息或新臺幣 100 元起的小額資金，輕鬆入門基金投資，自推出以來，吸引 4 成新用戶體驗服務，小資族占比約 6 成，扣款總金額已近新臺幣 10 億元。2024 年 12 月 31 日前登入第一銀行 iLEO APP 透過「百元奇基」功能申購基金，還可享申購手續費 1 折起超低優惠。