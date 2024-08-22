一銀推史上最高回饋7250粉獅幣加抽獎 平台將上架momo幣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-22 12:20

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第一銀行推出「小粉獅金幣萬神殿 神選之人三倍回饋」活動，只要以 iLEO 數位帳戶完成外幣與保險任務，點數最高可放大 3 倍，18 項任務總計豪發每人最高 7250 點，等值新台幣 7250 元回饋，還可以參加 5000 元電子禮券抽獎，創粉獅幣業務上線以來最高回饋紀錄。

第一銀行粉獅幣上線逾 3 年，會員數近 47 萬人，過去多檔粉獅幣交易型任務參與人數也逐年攀升，2024 上半年相較去年同期已成長 1.6 倍，

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「小粉獅金幣萬神殿 神選之人 3 倍回饋」活動共涵蓋 18 項金融任務，即日起至 11 月 30 日止，會員可以透過 iLEO 開戶、線上申貸、線上或 ATM 換匯、線上投保、刷卡消費或使用 iLEO APP 創新獨特金融服務，如方便省時的「手機號碼轉帳設定」、鼓勵儲蓄實踐目標的「夢想帳戶」，還有掌握匯率零時差的「設定外匯到價通知」，來輕鬆賺取點數。

第一銀行粉獅幣會員線上問卷顯示，有高達 7 成會員喜愛「體驗型任務」，為滿足客戶期待，下半年續辦「粉獅小學堂」活動，透過問答遊戲認識第一銀行最新、最夯的活動或產品，而「8 號限時簽到」活動更常於宣傳前即提前額滿，顯見反應熱烈；新一波活動「粉獅幣 價值無限」即將於 9 月上線，不僅調降參加門檻，只須粉獅幣 1 點就可以抽到不同面額的超商、百貨優惠券與粉獅幣外，還有機會獲得限量的小粉獅燙金帆布袋、小粉獅抱枕毯、小粉獅 SIGG 保溫瓶等大獎，最高可將點數價值放大數百倍。

點數除了「易取得」外，「好使用」更是會員期待重點，因此下半年集點平台新上架 momo 幣、新光三越電子禮券、全家禮物卡、全家咖啡、家樂福電子禮券等品項，並攜手異業推出點數兌換全家點數與減碳車幣的服務，讓會員可以輕鬆將參與金融交易累積的粉獅幣運用在電商、零售通路及行車領域。