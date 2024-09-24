詐騙案太猖獗 近八成是投資詐騙 連會計師都被詐了1.7億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 13:48

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台灣詐團有多猖獗！內政部警政署長張榮興今 (24) 日曝光驚人數據，近一個月以來，國內每日被詐騙金額平均高達 3-4 億元，逾 7 成都是投資詐騙，甚至有會計師個人被騙走 1.7 億元，警政署近一波全國打詐，短短 12 天總共抓捕 1019 團、6200 多位嫌犯，查扣現金房產車輛等總價值高達 70 億元，張榮興提出三項建言，希望全民識詐成為全民運動。

張榮興今天出席證交所舉辦的「防範金融投資詐騙宣誓典禮」，致詞時指出，目前國內詐欺占整體治安案件約 6 成，也就是說，台灣十件治安事件中就有六件是詐騙案，不管是在地檢署或是法院，也都占 6 成左右，皆是詐欺案件。

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台灣一天被詐騙多少錢呢？根據警政署統計，自 8/30 至 9/24 期間，每日詐騙最少 1 億元、最多 5 億元，每日平均詐騙金額約 3-4 億元。7 月份被詐騙金額 110 億元，8 月份又上升至 137 億元。

張榮興直言，現在的詐騙情形真的很嚴峻，其中高達 70%-80% 都是投資詐騙，他直言詐團以假亂真，真投顧、假投顧已經難以辨別，這也是擾亂金融秩序最嚴重的部分。

張榮興提出三項建言，第一，針對投資相關廣告訊息的源頭強化控管，這些訊息大部分來自於網路投放，例如：Meta、Google、Line、Telegram、YouTube 等，只要不是合法的投信投顧業者發布，希望大家撥打一通電話給 165，檢舉詐騙廣告，就可盡速下架，政府正透過跨部會同心協力阻斷源頭，人們沒有接觸到這些假訊息，詐騙案就會降下來了。

第二，全民識詐要成為全民運動，張榮興指出，不是知識分子就不會被詐騙，他透露，有位會計師友人，被詐騙金額高達 1.7 億元，每次與詐團交易買賣股票都是面交，每次交付現金 1000 多萬不等，但股票卻不是在交易所，警方最終抓到 3 個人，但第一時間就被匯走了，透過海外水房洗成乾淨的錢在匯回。另一位董事長則是加入假投信顧群組，每日噓寒問暖，進行套養殺，整個群組都在騙他一個人，總計被騙走 5000 多萬元，國內有太多樣態的詐騙手法，應該百工百業地去宣導。

第三，打詐四法已經通過了，有一些廣告源頭必須採實名制，平台業者也要落地，在台灣有法律上的代表人，目前正在做修子法，可能有一些過渡期，希望投信投顧業者也能更嚴謹，攜手讓詐騙案件降下來。