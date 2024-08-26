金融業首家數位展館 第一銀行3D實境「元宇宙雙館之旅」上線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-26 10:40

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第一銀行推出數位沈浸式體驗的「元宇宙雙館之旅」平台，為金融業首家數位化展館，將「永續金融館」及「綠色金融教育館」線上呈現，不僅突破了傳統展覽的時間與空間限制，也讓參觀者透過最前沿的 3D 實境拍攝技術，享受 360 度環景模擬及雙語語音導覽。

一銀表示，透過「元宇宙雙館之旅」線上策展平台，完整呈現第一銀行在臺灣金融史上的重要性，以及對環境教育的持續努力，更是在數位轉型和永續發展方面的雙重創新；同時為響應政府「2030 雙語國家政策發展藍圖」，平台亦提供專業雙語語音導覽服務，讓參觀者可在英語友善環境中，加深對金融歷史及永續理念的理解，享受無國界的參訪體驗，平台的便捷性不僅吸引了更多年輕世代的關注，也提升社會大眾對永續金融的認識 與支持。

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第一銀行自 1899 年成立以來，作為臺灣本地第一家民營銀行，歷經 125 年發展， 從本土銀行蛻變為國際性銀行；值得一提的是，第一銀行在總行大樓內打造了全臺金融業唯一的「永續金融館」，位於萬華分行的「綠色金融教育館」更是全臺唯一的金融業環境教育場所，頂樓設置「零碳綠屋頂」，透過太陽能發電和雨水回收生態水培系統，營造出都市中的生態跳島友善環境；兩座展館不僅展示了第一銀行在永續金融上的創新與投入，更致力於推廣環境教育，讓參觀者能深入體會永續發展的重要性。