「一」手奪「銀」！桌球陳柏諺奪帕運銀牌 一銀文教加碼10.5萬獎金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 11:36

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年僅 17 歲、第一銀行文教基金會贊助的桌球好手陳柏諺，於本次巴黎帕運勇奪銀牌，精采表現不只舉國歡騰，為鼓勵選手優異表現，第一銀行文教基金會更加碼頒發 10.5 萬元獎金。

陳柏諺賽後特別感謝教練的指導、家人一路以來的支持和鼓勵，以及第一銀行文教基金會的力挺與扶持，給予實質的經濟後盾及資源，讓他能專注在訓練上，全心全意投入比賽，繼而在巴黎帕運順利鍍銀，不但讓自己被世界看見，更獲得運動生涯的實質肯定。

「教練在帕運首戰特別在我手掌寫上『專注』兩字！」陳柏諺首次於帕運舞台上贏球後這麼說。也因為專注，讓陳柏諺在接下來的四強賽持續過關斬將，金牌戰雖以 1 比 3 惜敗，但仍為臺灣再進帳一面銀牌。

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不僅是巴黎帕運臺灣代表團年紀最輕的選手，還是開幕式掌旗官的陳柏諺，從小就對桌球有濃厚興趣，從大班開始跟著姊姊踏入桌球世界，儘管因學習及情緒障礙，在訓練道路上比一般人更辛苦，但他沒有放棄，透過刻苦訓練，養成強大意志力和堅持不懈的態度，自參加帕拉桌球國際比賽以來屢獲佳績。

第一銀行今年將邁向成立 125 周年，為臺灣本地第一家民營銀行，並於 1999 年建行百年時，秉持著取之於社會，用之於社會的精神，設立第一銀行文教基金會，發揮更高層次的影響力來回饋社會。