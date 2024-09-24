〈焦點股〉中東衝突嚴峻 運價應有撐 貨櫃三雄連袂彈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-24 10:14

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以色列 23 日對黎巴嫩大規模空襲，造成近 500 人死亡，中東政治衝突加劇，市場認為紅海危機短期難解，甚至航商繞行非洲好望角到明年可能都無解，貨櫃運價有撐，激勵今 (24) 日貨櫃三雄強彈，萬海 (2615-TW) 漲半根停板，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 也漲 4% 上下。

日前黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸，造成 2000 多人死傷，以色列 23 日又對黎巴嫩南部和東部約 1300 個真主黨據點進行大規模空襲，最新訊息已造成近 500 人死亡，而阿拉伯國家多強烈譴責。

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法人認為，以哈戰爭恐難在短期內結束，預期紅海危機造成貨櫃航商繞道好望角的影響為延續至明年，並消化過剩運力，運價有望延續今年的高檔水準。

而就第四季來看，法人指出，5 月以來飆漲的運價於 7 月上旬見高點後反轉回跌，然過往年底貨載需求會轉強，且中東局勢緊繃，料 9 月底 SCFI 有望落底回穩，惟須留意，第四季載貨量通常低於第三季。