黎巴嫩真主黨襲擊以色列北部空軍基地 以哈戰爭以來最遠打擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-23 10:30

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黎巴嫩真主黨周日（22 日）表示，為反擊以色列多次攻擊，當天凌晨向以方發射數十枚飛彈，這是以哈戰爭爆發以來，真主黨對以色列境內目標最遠的一次襲擊。

真主黨在社交平台「電報」上說，動用「法迪 - 1」、「法迪 - 2」型飛彈，打擊以色列北部拉馬特戴維空軍基地（Ramat David），這座基地位於以色列北部城市海法東南方向大約 20 公里。

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據黎巴嫩《廣場》電視台、《美聯社》等媒體報導，真主黨先前沒有使用過「法迪 - 1」和「法迪 - 2」型飛彈，這兩型飛彈的最大射程分別為 80 公里和 105 公里。

據《半島電視台》報導，這是去年 10 月以哈戰爭爆發以來，真主黨首次向拉馬特戴維空軍基地發射飛彈，是真主黨對以色列境內目標最遠的一次打擊。

以色列國防軍稍後宣布，攔截了來襲飛彈。另據以色列緊急醫療部門通報，至少 3 名以色列人被飛彈碎片擊中，受到輕傷，一些建築物受損。

以色列本土守備司令部已經在上周六發布最新防禦指南，宣布限制室內外聚集人數等相關防禦措施，提高北部地區警戒級別。上述防禦指南在北部地區的適用範圍，已向南延伸至海法。

《路透社》指出，此舉顯示以色列認為，真主黨的打擊力道可能會超過去年以來的任何一次。

去年 10 月以來，真主黨頻繁襲擊以色列北部軍事目標，以策應巴勒斯坦極端組織哈瑪斯，以軍則回以空襲和炮擊。以黎邊境局勢持續緊張，雙方幾乎天天交火，導致大量民眾被迫離開家園。