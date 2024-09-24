以色列猛烈轟炸黎巴嫩 釀492死 2006年以來最慘

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-24 07:49

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以色列周一（23 日）對黎巴嫩真主黨上千個目標發動空襲，黎巴嫩衛生部表示，這場空襲至少奪走 492 條人命，是 2006 年黎巴嫩戰爭以來最高死亡人數紀錄。

以軍戰機周一鎖定真主黨的據點，打擊黎巴嫩 1,100 多個目標，襲擊真主黨藏匿火箭彈、飛彈、發射器、無人機的建築物。

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以軍周一稍早向黎巴嫩 Beqaa Valley 地區民眾發出警告，要求民眾在 2 小時內遠離真主黨藏武器的建築物。

以色列國防軍參謀總長哈萊維表示，以色列發動了先發制人的空襲，目標是真主黨在過去 20 年建立的基礎設施。「我們正在打擊目標，並為下一階段的行動做準備。」

據《CNN》報導，黎巴嫩衛生部長阿比亞德周一說，死亡人數至少 492 人，包括 35 名小孩，58 名婦女，另有 1,645 人受傷。阿比亞德還說，被以軍鎖定的區域，有幾千個家庭流離失所。

以色列持續轟炸黎巴嫩南部，包括沿海城市泰爾周圍，迫使數以千計的居民逃往貝魯特，交通大亂。

阿比亞德表示，以黎雙方在過去六天的敵對行動，已經導致黎巴嫩近 5,000 人受傷。

在以色列與巴勒斯坦極端組織哈瑪斯打仗幾乎打了一年之後，以軍將注意力轉移到北部邊界，黎巴嫩真主黨一直在向以色列發射火箭彈，以支持哈瑪斯。

美國國防部發言人萊德周一表示，由於以色列和黎巴嫩真主黨的衝突不斷升級，中東爆發更大區域戰爭的風險升高，美國正在緊急向中東增派部隊。