〈焦點股〉晟銘電可轉換債生效 股價再上攻

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-24 09:45

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機殼廠晟銘電 (3013-TW) 的有擔保可轉換公司債 (CB) 上周申報生效，加上 AI 伺服器需求穩定，帶動晟銘電今 (24) 日股價再往上攻，並站穩所有均線。

晟銘電早盤以 132.5 元開高，最高漲至 135.5 元，股價漲逾 4%，不過隨後漲幅收斂，截至上午 9 點 15 分，股價暫報 132 元，漲幅 1.54%，開盤僅約半小時，成交爆量超過 3 萬張。

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不過，晟銘電最近 6 個交易日的當日沖銷成交量比率超過 60.78%，且 20 日當日沖銷成交量比率更達 66.89%，遭證交所列為警示股，需注意後續股價波動。

晟銘電的有擔保可轉換公司債於上周生效，預計將用於泰國廠的建設，以因應持續擴張的需求。晟銘電指出，泰國廠預計明年投產，廠區約 6.9 萬平方米，正式投產後產能可提升 3 成，包含機殼、機櫃以及液冷產品都將導入。